Review realme Pad mini, Desain Ringkas Ideal di Kelas Rp2 Juta

Spesifikasi realme Pad Mini Prosesor Unisoc T6161 GPU Mali-G57 OS Android 11/reame UI for Pad RAM 4GB Memori Internal 64GB, upgrade MicroSD 1TB Kamera Belakang 8MP

Depan 5MP Baterai 6.400 mAh, Quick Charge 18W Layar 8,7 inci LCD resolusi WUXGA+ Harga Rp2.999.000

8 realme Pad Mini Plus Harga terjangkau

Kinerja dan spesifikasi cukup mumpuni

Desain dan ukuran ideal

Kapasitas baterai besar dan awet

Tersedia pilihan WiFi-Only dan LTE

Bisa pakai MicroSD 1TB Minus Desain kurang unik

Posisi kamera depan kurang pas

realme UI for Pad tidak terasa berbeda dari versi smartphone

Jakarta: realme meramaikan pasar tablet yang sedang bergairah di Indonesia dengan merilis realme Pad mini dibanderol mulai dari harga kisaran Rp2 juta. Tablet ini hadir dengan slogan ‘Mighty in mini” dan mengklaim sebagai tablet mini paling powerful di 2022.Medcom.id berkesempatan menjajal lebih dulu warna biru, realme juga menyediakan varian warna hitam di pasar. realme Pad mini hadir dalam dua model yaitu yang hanya mengandalkan koneksi WiFi dan yang bisa dipasang SIM Card 4G LTE.Kedua model masing-masing tersedia dalam dua pilihan kapasitas RAM dan memori internal yaitu 3/32GB dan 4/64GB. Medcom.id menjajal model LTE 4/64GB.Embel mini di tablet ini tidak hanya menunjukan ukuran dimensi layarnya, tapi juga form factor yang tipis dan ringan. realme Pad mini punya layar 8,7 inci dengan bodi tipis 7,6mm dan bobot hanya 372 gram.Dimensi fisik tersebut membuat realme Pad mini nyaman dan ideal saat digunakan pada satu genggaman tangan. realme Pad mini diklaim punya desain paling tipis di kelas harganya. Desainnya menurut kami sangat sederhana tapi elegan, alias tidak terlihat murah.Di bagian belakangnya hanya ada sebuah bingkai persegi yang memuat kamera belakang. Sekali lagi, desain realme Pad mini terasa sangat sederhana sehingga apabila mereka memberikan sentuhan di bagian ini mungkin bisa terlihat lebih unik.Masih soal layarnya, ditawarkan resolusi WUXGA+ 1340x800 dengan rasio screen-to-body hingga 84,59 persen. Bezel layar tidak begitu tipis, tapi sudah berhasil menyajikan kesan layar yang lega.Di sini kami menjumpai posisi kamera depan yang berada di bagian atas layar saat realme Pad mini dipegang dalam mode vertikal atau portrait. Menurut kami posisi tersebut kurang ideal karena akan membuat penggunanya saat melakukan video conference seperti melihat ke samping.Posisi kamera depan akan lebih ideal apabila ditaruh di bagian tengah atas layar dalam mode memanjang alias landscape. Posisi ini jauh lebih nyaman ketika melakukan video conference atau zoom karena lebih lebar dan tetap bisa melihat tampilan di samping tanpa harus memiringkan kepala.realme Pad mini punya desain bodi samping flat alias rata, jadi memberin genggaman yang lebih mantap meskipun bodi belakangnya agak licin. Di sini kami menjumpai port USB-C di sisi bawah kemudian ada lubang audiojack yang ditaruh di bagian atas, desain posisi ini menurut kami sangat ergonomis.Jadi saat realme Pad mini harus terpasang charger sekaligus audio jack, maka sisi bagian bawa tidak penuh karena kedua port tadi terpisah posisinya. Kabar baiknya di sisi samping ada port SIM Card sekaligus MicroSD untuk ekspansi memori internal.realme Pad mini hadir dengan sistem operasi Android 11 yang ditampilkan lewat realme UI for Pad. Sekilas memang di bagian homescreen terlihat biasa saja seperti antarmuka realme UI smartphone yang dibuat mendukung layar lebar serta tidak ada deck yang bisa dimodifikasi.Namun realme UI for Pad sudah dirancang untuk mendukung mode Multi-Window yaitu membuka hingga dua aplikasi sekaligus secara bersamaan di layar. Tidak ketinggalan tersedia mode Kids yang pilihan aplikasinya bisa diatur dan dibatasi waktu aksesnya ketika digunakan anak-anak.Fitur lain yang dibawa realme Pad mini adalah Smart Connect yang mengandalkan teknologi Nearby Share. Tidak hanya untuk berbagi file, teknologi ini memungkinkan kunci akses realme Pad mini dibuka menggunakan realme Band dan realme Watch.Fitur Open-up Auto Connection menghubungkan earphone pengguna secara otomatis ke realme Pad mini saat berada di dekatnya. Di bagian audio juga disediakan speaker dual stereo yang dilengkapi sertifikasi Dirac dan fitur Adaptive Surround.Pada bagian konektivitasnya, realme Pad mini bisa terhubung ke jenis koneksi WiFi 2,4GHz dan 5GHz sehingga mendukung WiFi yang dihasilkan oleh router fitur Dual Band. Di bagian memori internal, dukungan MicroSD di tablet ini bisa menggunakan model kapasitas besar yaitu hingga 1TB.Umumnya kemampuan kamera tablet memang tidak pernah lebih tinggi dari smartphone. realme Pad mini punya kamera belakang 8MP dengan kamera depan 5MP. Kemampuan ini sudah tergolong sangat cukup di harga yang ditawarkan.Hasilnya fotonya tidak bisa dibandingkan langsung dengan hasil kamera smartphone mengingat tablet kerap menjadi gadget kedua, bukan daily driver alias perangkat utama. Kemampuan kamera depannya juga sudah cukup untuk kebutuhan video conference.realme Pad mini menggunakan chipset Unisoc T616 dengan GPU Mali G51. Kinerjanya menurut kami cukup gesit untuk kebutuhan multitasking di tablet ini. Kapasitas RAM dan memori internal yang diberikan juga tergolong cukup untuk segmen pengguna di harga jual perangkat ini.realme Pad mini dibekali baterai 6.400 mAh, kapasitas ini cukup besar dan awet untuk ukuran layar yang ditawarkan ditambah spesifikasi dapur pacunya. realme sendiri mengklaim daya tahannya cukup untuk Zoom Meeting selama 15 jam.Di pengujian menggunakan PCMark for Android Work 3.0 Battery Life justru diperoleh hasil daya tahan mencapai sekitar 16 jam. Kapasitas tersebut juga dilengkapi fitur 18W Quick Charge serta fitur OTG yang membuat realme Pad mini bisa menjadi power bank untuk perangkat lain.Menurut Medcom.id tablet realme Pad mini sudah menyediakan spesifikasi yang memenuhi kebutuhan perangkat sekunder seperti tablet di harga yang ditawarkan. Ketersediaan model WiFI Only dan LTE menurut kami menjadi nilai lebih untuk konsumen menyesuaikan dengan kebutuhannya.realme Pad mini versi WiFi 3/32GB dibanderol dengan harga khusus selama masa flash sale dari tanggal tanggal 23-31 Agustus 2022, setiap jam 10:00 WIB melalui official e-commerce partner realme di Shopee dan Tokopedia yaitu Rp1.999.000.realme Pad mini versi WiFi 4/64GB dijual dengan harga khusus yaitu Rp2.499.000 dengan periode flash sale yang sama di official e-commerce partner realme di Lazada dan Tokopedia.Selain official e-commerce partner realme, semua varian realme Pad mini WiFi sudah tersedia secara online di situs resmi realme Indonesia. realme Pad mini versi LTE 3/32GB dipasarkan dengan harga Rp2.699.000. realme Pad mini versi LTE 4/64GB dijual dengan harga Rp2.999.000. Keduanya bisa didapatkan secara offline di seluruh realme Brand Store mulai tanggal 26 Agustus 2022.