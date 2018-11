Aorus X470 Ultra Gaming, Senjata Gigabyte Duet AMD Ryzen 7

Testbed Medcom.id Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700X Motherboard ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400 MHz (2x 8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-Top-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8G Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM 850X Monitor ASUS PB287Q 4K, ASUS MZ27AQ Mouse Corsair Dark Core SE, Corsair Scimitar Pro Mousepad Corsair MM1000 Qi, Corsair MM800 Polaris Keyboard Corsair K63 Wireless, Corsair K70 RGB MK.2 SE Headset Corsair HS60, Corsair HS70

Prosesor AMD dinilai lebih diminati oleh banyak konsumen dibandingkan Intel. Alasannya, prosesor mereka mampu menawarkan harga yang lebih ramah kantong tapi performa sebanding.Melihat pandangan tersebut, produsen hardware seperti Gigabyte beberapa waktu merilis beberapa varian motherboard dari Aorus yang mendukung anggota keluarga tertinggi AMD Ryzen Zen+ atau Seri 2000 dengan chipset X470.Chipset AMD X470 sejatinya ditujukan untuk prosesor AMD Ryzen 7 2700 atau 2700X karena membawa jumlah core dan thread paling banyak, 8 core dan 16 thread, dibandingkan saudaranya yang lain. Gigabyte menghadirkan X470 Aorus Ultra Gaming.Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming hadir dengan form factor ATX ukuran 330,5 x 24,4 cm yang perawakannya cukup gagah, meskipun tidak menunjukkan permainan warna pada PCB.Motherboard ini hadir dengan warna monokrom dan sedikit warna jingga khas Aorus dan dilengkapi dengan logo kepala burung elang. Namun, desain armor di beberapa bagiannya yang besar memang membuatnya terlihat gagah.Pada armor tersebut disematkan LED RGB yang warna pendarannya bisa dikustomisasi yang jumlahnya tidak banyak. Motherboard berbasis chipset AMD X470 ini hadir dengan soket AM4 yang kompatibel dengan prosesor sebelum generasi Ryzen.Motherboard ini menyediakan dukungan 24-pin power connector untuk memberikan dukungan daya ke hardware. Tersedia empat slot kartu RAM DDR4 yang mampu menopang kpasitas total hingga 64GB dengan arsitektur dual channel memory dan juga mendukung mode overclocking.Frekuensi clock speed RAM yang terpasang bisa dijalankan di tingkat 2133/2400/2667/2933 Mhz dan dalam mode overclocking bisa berjalan di 3000/3200Mhz ditambah dukungan mode XMP. Melihat spesifikasi ini memang motherboard ini sudah disiapkan untuk penggemar kegiatan overclocking.Di sisi opsi penyimpanan data atau memori Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming menyediakan enam port SATA 6Gbps yang mendukung RAID 0, RAID 1, dan RAID 10. Sebagai tambahan tersedia dua slot M.2 yang dengan interface PCIe 3.0 dan 2.0 yang dilengkapi cover thermal guard.Kemudian di slot ekspansi PCIe yang juga digunakan untuk memasang kartu grafis Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming memiliki tiga slot PCIe x16 yang salah satunya berjalan di x16 dan sisanya berjalan di x8 serta x4.Selain itu, masih ada dua slot PCIe x1 yang bisa digunakan untuk memasang komponen periferal lain seperti modul router WiFi.Dukungan teknologi lainnya yang membuat Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming sebagai motherboard unggulan untuk memaksimalkan AMD Ryzen 7 adalah tersedianya dukungan NVIDIA Quad GPU SLI sekaligus 2-Way NVIDIA SLI dan Quad GPU AMD CrossFire serta 2-Way AMD CrossFire.Jadi Anda bisa menggunakan lebih dari satu kartu grafis untuk mendapatkan kemampuan pengolahan kartu grafis yang lebih besar lagi baik untuk gaming maupun konten kreator. Beralih ke port I/O di panel bagian belakangnya Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming sudah menyiapkan empat port USB 2.0 dan empat port USB 3.1 Gen1. Kemudian tersedia juga satu port USB Type-C berbasis USB 3.1 Gen2 dan satu port USB 3.1 Gen2 Type-A.Untuk kebutuhan output display, tersedia satu port HDMI, sementara kebutuhan lainnya tersedia port RJ-45 yang sudah mendukung Intel Gigabit LAN serta satu port optical S/PDIF dan lima audio jack.Medcom.id kemudian melakukan pengujian dalam mode default untuk mengetahui kemampuan bawaan dari motherboard.Dalam pengujian ini Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming dipadukan dengan prosesor AMD Ryzen 7 2700X dengan dukungan dua keping kartu RAM Apacer Panther RAGE 2400MHz sehingga total RAM 16GB.Kemudian Untuk pengolahan grafis kami menggunakan kartu grafis Colorful iGame GTX 1070 X-Top-8G. Sistem pendinginnya menggunakan dukungan Noctua NH-U21S dan sisanya menggunakan komponen periferal yang ada di testbed Medcom.id.Pada pengujian pertama Medcom.id melakukan pengujian sintetik dengan software benchmark PCMark 10, 3DMark, dan Cinebench R15. Dari catatan Medcom.id Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming skor yang tergolong tinggi untuk motherboard AMD X470.Pengujian kedua Medcom.id adalah memainkan game kelas AAA di tingkat kualitas grafis serba Ultra. Di antaranya Ashes of the Singularity: Escalation, Far Cry 5, dan The Witcher 3: Wild Hunt.Hasil pantauan Medcom.id, Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming yang dilengkapi komponen dari testbed Medcom.id mampu menyajikan framerate di atas 50fps. Pada game Ashes of the Singularity: Escalation yang dikenal berat grafisnya framerate yang dihasilkan sangat tinggi.Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming yang hadir dengan tampilan gagah memang terlihat sedikit pelit dalam menyajikan LED RGB sebagai ornamen hiasannya.Membawa form factor ATX Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming justru tetap bisa mengalihkan perhatian konsumen dari tampilannya. Motherboard ini membawa fitur yang tergolong lengkap.Tersedia tiga slot PCIe yang bisa mendukung fitur multi-kartu grafis baik untuk kartu grafis pabrikan AMD maupun NVIDIA, sehingga membuat pengguna dengan kebutuhan pengolahan grafis yang rakus tetap terpuaskan.Motherboard ini juga mendukung overclocking, sehingga tidak hanya menyasar gamer, tapi konsumen yang ingin mendobrak kemampuan dari PC rakitan mereka.Di sisi performa Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming berhasil menunjukkan bahwa motherboard ini siap menopang konfigurasi PC powerful. Berdasarkan pengujian dengan testbed Medcom.id, Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming mampu memainkan game kelas AAA dengan frame rate tinggi.Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming dibanderol di harga sekitar Rp3,4 juta berdasarkan informasi yang beredar. Melihat harganya sebetulnya harga ini masih tergolong terjangkau untuk sebuah motherboard yang mendukung prosesor kelas tertinggi yakni dari AMD Ryzen 7.(MMI)