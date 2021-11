Infinix Zero X Pro, Unggulkan Kamera

Desain

Antarmuka dan Fitur

Kamera

Performa

Spesifikasi Infinix Zero X Pro Prosesor MediaTek Helio G95 12nm GPU Mali-G76 MC4 RAM 8GB Memori Internal 256GB Kamera Belakang 108MP+8MP+8MP, Depan 16MP Baterai 4.500 mAh Layar AMOLED 6,67 inci, 1080 x 2400 piksel, Full HD, 120Hz Harga Rp4.899.000

8 Infinix Zero X Pro Plus Desain menawan

Baterai tahan lama

Pengisian daya cepat

Tanpa NFC

Banyak bloatware

Banyak bloatware

Jakarta: Infinix menjadi salah satu merek yang memiliki popularitas cukup baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Asia Tenggara. Popularitasnya ini mendorong Infinix untuk meluncurkan sejumlah perangkat dalam selang waktu yang tergolong dekat.Salah satu produk yang baru dirilis Infinix di pasar Indonesia adalah smartphone lini unggulannya, yaitu Infinix Zero X Pro. Perangkat ini mengusung spesifikasi yang tergolong mengesankan dalam hal hardware, dan ditawarkan dengan harga kelas menengah.Namun, dengan dukungan keunggulan yang diusungnya, mampukah perangkat ini menyuguhkan pengalaman penggunaan yang menyenangkan? Simak ulasan kami berikut ini.Soal desain, menawan menjadi kata yang terlontar dari mulut kami saat pertama kali melihatnya. Sebab, ponsel cerdas ini hadir dengan desain belakang ponsel indah, menyerupai tumpahan glitter berkilauan yang dilapisi oleh lapisan transparan mengkilat.Unit yang kami coba mengusung warna Nebula Black, meski serupa dengan pilihan warna lain yang mengusung gradasi dua warna, namun opsi warna ini lebih mampu menonjolkan gradasi ini, sebab bagian tepian bodi belakang berwarna lebih gelap, dan lebih terang di bagian tengah, lokasi warna berkilau serupa tumpahan glitter tersebut tersemat.Selain itu, bagian depan ini juga mengusung efek yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bagian lainnya, meski tidak demikian saat diraba, berkat perbedaan warna dengan bagian tepi yang lebih terang dan mengusung desain berlekuk.Penggunaan bahan mengkilat juga ditemukan pada bagian sisi perangkat dengan warna lebih terang jika dibandingkan dengan bagian belakang. Bagian sisi perangkat ini mengingatkan kami pada desain yang diusung iPhone 12, meski saat digenggam, kami tetap merasakan bahan plastik yang digunakannya.Selain itu, penggunaan bahan mengkilat ini menyebabkan noda sidik jari mudah menempel dan mengganggu tampilan perangkat, meski bagian belakang dapat dikecoh berkat glitter dan warna gelap yang diusungnya.Penggunaan bahan plastik ini turut berdampak pada bobot perangkat yang tergolong ringan, sehingga cukup nyaman saat digenggam dalam jangka waktu lama. Desain yang diusung bagian penyematan kamera juga tampil unik, dengan bagian lebih menonjol dibandingkan bagian lainnya.Kamera utama tampil menonjol sebab mengusung ukuran paling besar jika dibandingkan dengan lensa kamera lainnya, dan mendapatkan bagian tersendiri yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bagian lainnya.Namun, karena lebih tinggi dibandingkan dengan bagian lainnya, Anda perlu sedikit berhati-hati agar bagian ini tidak tergores saat diletakan di permukaan kasar, meski hal ini terbentuk oleh sasis eksternal yang dihadirkan Infinix pada kemasan penjualannya, bersamaan dengan charger berteknologi pengisian daya cepat 45W.Sementara itu bagian depan perangkat ini didominasi oleh layar berbezel tipis, sehingga terkesan lega. Namun, bezel ini tampak lebih tebal di bagian atas bawah, terutama di bagian bawah, lokasi penyematan tiga tombol menu utama.Layar Infinix Zero X Pro ini juga mengusung desain punch hole atau lubang di layar sebagai lokasi penyematan kamera depan, dengan ukuran tidak terlalu besar, sehingga tidak mengganggu tampilan saat perangkat digunakan untuk menonton konten video.Namun bagian punch hole ini mengusung bingkai yang kentara, sehingga berpotensi mengalihkan perhatian Anda dari konten video yang ditampilkan di sekitar bagian tersebut. Bagian sudut perangkat yang mengusung desain membulat ini juga menghadirkan kenyamanan saat menyimpan perangkat di saku celana.Selain itu, Anda juga akan menemukan tombol fisik daya dan volume di sisi kanan atas, berseberangan dengan slot kartu SIM dan microSD, serta port USB-C yang diapit jack audio 3,5mm dan lubang speaker di sisi bawah.Infinix Zero X Pro mengusung antarmuka pengguna buatannya, XOS versi 7.6, berbasis Android 11. Software ini mampu menghadirkan suguhan performa mulus, tanpa kendala dan lag, saat kami menavigasikan perangkat ini.Tampilan antarmuka pengguna perangkat ini mampu memanjakan mata sebab homescreen hadir dengan tampilan khusus menyerupai desktop, dan didampingi oleh sejumlah folder untuk mengorganisasi dan mengkategorikan shortcut untuk aplikasi secara default.Folder tersebut juga hadir dengan ukuran pas, sehingga tidak mendominasi tampilan layar. Namun Anda juga dapat menampilkan hanya shortcut perangkat di homescreen tanpa folder secara manual.Selain itu, Anda juga dapat mengubah sejumlah faktor terkait tampilan homescreen seperti ukuran grid, gestur, lencana notifikasi, dan bahkan warna dari teks. Sementara pada laci aplikasi, Anda akan menemukan huruf alfabet yang tersusun secara vertikal di sisi kanan layar, memudahkan pencarian aplikasi sesuai dengan huruf pertama yang diusungnya.Infinix membekali Zero X Pro dengan menu Special Function, berisi sejumlah fitur salah satunya adalah Lightning Multi-Window merupakan implementasi jendela yang melayang, sehingga Anda dapat mengakses aplikasi seperti peramban dalam jendela yang melayang di atas homescreen dan mengakses aplikasi lain secara bersamaan.Selain itu, menu ini juga berisi fitur Smart Panel menampilkan jendela melayang berisi sejumlah shortcut aplikasi paling sering diakses yang bisa Anda pilih secara manual. Sekilas fitur ini serupa dengan fitur yang diusung oleh smartphone karya Samsung.Sementara itu, fitur Social Turbo berisi sejumlah fitur seperti pengubah suara, perekam suara, fitur untuk mempercantik tampilan di video, dan lainnya, ditujukan untuk mendampingi dan meningkatkan pengalaman penggunaan WhatsApp.Infinix Zero X Pro dipersenjatai dengan tiga kamera di bagian belakang, dengan kamera utama beresolusi 108MP f/1.8. Kamera utama ini didampingi oleh kamera telefoto 8MP f/3.4 dan ultra wide-angle beresolusi 8MP f/2.3.Ketiga kamera ini juga didukung oleh autofokus, dengan PDAF di kamera utama dan telefoto, sedangkan kamera ultrawide didukung teknologi autofokus standar. Dengan spesifikasi ini, kami mengharapkan kualitas hasil foto baik dari kamera Infinix Zero X Pro.Dan hal ini mampu disuguhkan oleh Infinix Zero X Pro terutama pada foto yang dipotret pada kondisi pencahayaan terang. Sementara itu pada kondisi pencahayaan redup, hasil sedikit berbeda kami temukan pada foto Infinix Zero X Pro.Noise pada foto cenderung terlihat terutama saat memotret dengan mode foto portrait yang dapat ditemukan di atas tombol shutter di aplikasi kamera. Hasil lebih baik kami temukan saat memotret dengan mode foto AI Cam dan hasil terbaik menggunakan mode Super Night.Menggunakan mode Super Night, hasil foto yang dipotret dalam kondisi pencahayaan redup tampil lebih terang, dengan noise yang tidak kentara. Hasil serupa juga kami temukan pada foto kamera depan.Dengan Super NightUniknya, tidak hanya tiga mode tersebut, Anda juga akan menemukan sejumlah mode lain termasuk mode Beauty yang secara default mengaplikasi efek untuk memperindah tampilan wajah Anda, baik dipotret dengan kamera depan ataupun kamera belakang.Soal video, mode video pada aplikasi kamera Infinix Zero X Pro mampu menyuguhkan hasil rekaman lebih terang meski direkam pada kondisi pencahayaan redup. Selain itu, Infinix juga membekali kamera Zero X Pro Optical Image Stabilizer (OIS) pada kamera depan dan telefoto, mendampingi Electrical Image Stabilizer untuk video.Selain itu, kamera Infinix Zero X Pro juga didukung kemampuan zoom hingga 10 kali, meski hasil foto dengan pembesaran ini bukanlah hal yang kami sukai, terutama pada kondisi pencahayaan redup.Infinix Zero X Pro didukung chipset prosesor MediaTek Helio G95 12nm octa-core dengan konfigurasi CPU Cortex-A76 2x2.05GHz dan Cortex-A55 6x2.0GHz, serta GPU Mali-G76 empat core. Chipset prosesor ini juga didampingi oleh RAM berkapasitas 8GB dan ruang penyimpanan 256GB.Performa perangkat ini kami rasakan salah satunya saat memainkan game PUBG Mobile dengan pengaturan default grafis diatur di HD dan frame rate di High. Namun Infinix Zero X Pro masih mampu menyuguhkan performa baik saat pengaturan grafis diatur HDR.Menggunakan smartphone dalam jangka waktu lama menyebabkan suhu pada bodi belakang perangkat terasa menghangat, terutama saat menggunakan smartphone untuk aktivitas intensif, salah satunya memainkan game PUBG Mobile dalam jangka waktu lama.Namun, peningkatan suhu ini tidak berdampak pada performa game atau aktivitas yang kami lakukan pada Infinix Zero X Pro ini. Selain itu, kami menguji performa ponsel ini menggunakan aplikasi benchmark seperti PCMark dan 3DMark for Android.Pada pengujian 3DMark Slingshot Extreme OpenGL, Infinix Zero X Pro memperoleh skor sebesar 2757. Sedangkan pada pengujian yang melibatkan 3DMark Slingshot, smartphone ini memperoleh skor 3530.Sementara itu, pada pengujian melibatkan PCMark Work 3.0, Infinix Zero X Pro memperoleh skor sebesar 9712. Menyoal baterai, Infinix membekali Zero X Pro dengan baterai berkapasitas 4.500mAh, yang juga didukung teknologi pengisian daya cepat 45W.Teknologi ini memungkinkan baterai Infinix Zero X Pro terisi penuh 100 persen dari kondisi kosong dalam kurun waktu hampir satu jam. Pada pengujian melibatkan aplikasi PCMark, smartphone ini mampu bertahan selama 10 jam 5 menit.Namun pada penggunaan harian normal, Anda dapat menggunakan Infinix Zero X Pro selama sekitar satu hari. Sedangkan dalam keadaan siaga, Infinix Zero X Pro ini mampu bertahan hingga sekitar dua hari dalam satu kali pengisian daya dalam mode siaga.Infinix Zero X Pro menjadi terobosan menarik ke segmen perangkat lebih premium bagi perusahaannya, dengan dukungan kamera yang diunggulkan dan desain tampil menawan, meski masih menggunakan bahan plastik.Tidak hanya kedua faktor ini, layar AMOLED yang diusung ponsel cerdas ini yang berkemampuan menyuguhkan tampilan tajam dan jelas serta mampu menangani konten dengan refresh rate 120Hz menjadi keunggulan lain yang bisa dibanggakan dari Zero X Pro.Sayangnya, pada kondisi pencahayaan redup, kamera Infinix Zero X Pro kurang mampu memanjakan mata, baik pada hasil foto dari kamera depan maupun belakang. Kehadiran fitur Super Night mungkin dapat membantu Anda yang mau berkompromi.