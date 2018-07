Monster Hunter Juga Kebagian Serial Animasi Tahun Depan

Setelah versi PC mendapatkan tanggal rilis pada 9 Agustus nanti, kini terdengar bahwa Monster Hunter juga akan dibuatkan serial animasi untuk tahun depan.Tampaknya Capcom tidak ingin melewatkan momen terbaik dari gim garapan mereka tahun ini. Dikutip dari Polygon, pihak Capcom telah menggandeng Pure Imagination Studios untuk menggarapnya dan akan dirilis tahun depan.Pure Imagination Studios diketahui merupakan rumah produksi yang sudah menggarap beberapa karya populer salah satunya The Simpson versi Lego. Di dalam proyek ini, penulis kisah animasi seri Ultimate Spider-Man yakni Joshua Fine juga akan ikut dalam proses pembuatan ceritanya.Sayangnya, kedua studio sama sekali tidak mau membagikan informasi cerita yang dikisahkan dalam animasi yang diketahui akan berjudul Monster Hunter: Legends of the Guild.Informasi yang dikumpulakan menyebut bahwa Monster Hunter: Legends of the Guild akan mengisahkan karakter ksatria pria yang meninggalkan kotanya untuk menaklukan monster sejenis Elder Dragon.Di dalam franchise Monster Hunter: World, Elder Dragon digambarkan sebagai kumpulan jenis monster paling buas sekaligus langka. Siapapun yang bisa menaklukannya akan diakui kehebatannya. Meskipun disebut naga, bentuk Elder Dragon bermacam-macam.Monster Hunter: Legends of the Guild bukan animasi pertama dari franchise Monster Hunter. Pada tahun 2010 dan 2016 juga sudah ada animasi dari Monster Hunter. Tentunya animasi kali ini akan menjadi pelengkap dari kisah sukses gim Monster Hunter: World.Monster Hunter: World telah terjual sebanyak 7,5 juta kopi di seluruh dunia dengan tujuh juta pemain berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada bulan Maret lalu. Pihak Capcom mengakui bahwa ini merupakan gim pertama mereka yang berhasil populer di Jepang, sekaligus negara di luar Jepang.(MMI)