Jason Momoa Perankan Kratos God of War di Netflix

Mereka yang mengikuti game God of War pasti setuju bahwa seri game ini telah menuju kesuksesannya. Medcom.id telah mengulas seri terbaru game tersebut, dan setuju bahwa game tersebut diberi nilai 10/10.Rumor baru menyebutkan bahwa Kratos akan muncul di Netflix. Sebuah akun Facebook bernama Evrythingwares mengunggah sebuah poster Netflix yang berisi informasi bahwa Netflix akan merilis original series God of War pada tanggal 15 Juli 2018.Melihat wajah pemeran Kratos di poster tersebut rasanya sudah tidak asing lagi. Menurut caption poster yang diunggah Everythingwares, disebutkan bahwa Jason Momoa akan memerankan Kratos.Jason Momoa adalah pemeran Aquaman di film Justice League dan di film Aquaman sendiri yang kabarnya akan dirilis tahun ini.Jason Momoa mulai mendapatkan banyak perhatian saat memerankan Khal Drogo dalam serial Game of Thrones yang dirilis HBO. Sejak saat itu memang Jason Momoa yang memiliki badan sangat berotot tersebut juga populer dengan rambut panjang dan jenggot tebalnya.Alhasil rasanya, Jason Momoa memang cocok sekali desan sosok Kratos apalagi perannya sebagai Aquaman di Justice Leagus sangat menampilkan karakternya yang heroik, sama seperti Kratos yang hampir dalam setiap game tampak tidak pernah menunjukkan keraguan dan trasa takut dalam menghabisi monster dan tokoh dewa-dewa mitologi.Jason Momoa sendiri dalam sebuah acara Comic Con tahun lalu sempat menjawab pertanyaan pengunjung tentang ketertarikannya memerankan tokoh Kratos, dia menajwab bahwa dia mengetahui game dan toko tersebut dan tertarik untuk memerankannya.(MMI)