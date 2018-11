Riot Games Gandeng Marvel Garap Komik LoL

: Riot Games sedang menjalin kerja sama dengan publisher komik Amerika Serikat Marvel. Kerja sama ini berkaitan dengan penggarapan komik, League of Legends akan dibuatkan komik dengan bantuan Marvel.Dikutip dari The Verge, crossover antara keduanya adalah hal yang sangat langka, apalagi bagi League of Legends yang saat ini usianya sudah memasukin tahun ke-9. Narasi cerita setiap karakter yang disebut Champion dalam game ini sebetulnya sudah sangat melekat.Hal ini bisa dilihat dari kolom Explore Universe di situs Legaue of Legends, yang menyajikan komik singkat untuk menjelaskan latar cerita dari masing-masing Champion. Jumlahnya memang tidak banyak, ada tujuh komik yang tersedia dan dihasilkan sendiri oleh Riot Games.Rencananya di bulan Mei tahun depan Marvel Entertainment dan Riot Games berencana merilis komik kolaborasi pertamanya berjudul "League of Legends, Ashe: Warmother" yang mengkisahkan karakter bernama Ashe.Head of Creative Development Greg Street menyampaikan bahwa pihaknya belum menentukan arah apakah komik ini nantinya akan menjadi produk sendiri atau hanya sebagai bahan pengujian untuk game."Kita akan lihat ke depannya bagaimana setelah merilis seri kami bersama Marvel. Menurut kami komik adalah cara terbaik untuk menyampaikan sebuah cerita karena memadukan teks narasi dan artwork," ungkapnya.Cerita pada seri Ashe: Warmother nanti akan dikerjakan oleh Senior Narrative Designer & Writer Riot Games Odin Austin Shafer yang selama ini mengerjakan seri komik Champion dari League of Legends"Kami memiliki kemiripan antara League of Legends Universe dan Marvel Universe, yaitu keduanya menampilkan karakter dengan beragam latar belakang berbeda yang saling melengkapi," jelas Street.(MMI)