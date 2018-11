Devil May Cry Bakal Diadopsi ke Netflix

Seri game Devil May Cry buatan Capcom bakal dihadirkan dalam serial animasi di Netflix.Hal ini terungkap pertama kali oleh IGN dalam wawancara dengan Executive Producer serial Castlevania yaitu Adi Shankar. Castlevania adalah karya adaptasi game ke serial animasi pertama dari Shankar yang disajikan Netflix dan memperoleh respons sangat positif.Secara gamblang Shankar menyebutkan bahwa Devil May Cry yang digarap akan bergabung dengan serial animasi Castlevania.Keseriusan Shankar dalam menggarap serial animasi Devil May Cry patut diacungi jempol karena dia mengakui telah membeli hak untuk mengadopsi karya tersebut agar tidak digarap oleh industri film Hollywood dengan hasil yang mengecewakan.Pandangan Shankar ada benarnya mengingat rumah produksi ternama Hollywood kerap masih gagal dalam membuat film adapatasi dari game yang hasilnya jauh dari ekspektasi penggemar game tersebut.Shankar menjelaskan bahwa keyakinannya untuk menggarao serial animasi Devil May Cry tidak lepas dari kesuksesan serial animasi Castlevania di Netflix yang kini sudah memasuki musim cerita kedua, bahkan dia memastikan sudah mendapatkan lampu hijau untuk menggarap musim cerita ketiga.Sejauh ini game Devil May Cry 5 sudah menyedot banyak perhatian bahwa karena menghadirkan karakter dari seri game sebelumnya yakni Dante dan keponakannya yakni Nero. Bahkan Capcom menyediakan Collector's Edition dengan harga mencapai Rp121 juta.(MMI)