Film Dynasty Warriors Hadir Tahun Depan

Franchise game Dynasty Warriors yang dirilis Koei Techmo dikabarkan segera mendapatan versi layar lebar yang akan dirilis tahun 2019 nanti. Bisa diprediksi film tersebut akan menampilkan laga 1 vs 100 bahkan lebih ala gameplay Dynasty Warriors.Dikutip dari Comicbook, live action dari Dynasty Warriors tersebut akan digarap oleh rumah produksi China 3D Digital Entertainment Limited dan diarahkan sosok ternama Hong Kong Roy Chow Hin Yeung.Roy Chow Hin Yeung di tahun 2006 pernah menggarap film laga bela diri berjudul Fearless yang bintang utamanya Jet Li. Untuk Dynasty Warriors yang digarap. berdasarkan trailer akan berjudul Dynasty Warriors: Destiny of an Emperor.Berdasarkan lagu pengiring dan adegan pertarungan yang membuat puluhan prajurit melayang ke udara, dipastikan film tersebut akan benar-benar diadaptasi dari game Dynasty Warriors dengan sedikit perbedaan.Kekuatau musou yang dimiliki tokoh protagonis dan antagonis utama yang bisa melibas ratusan prajurit tersebut diceritakan sebagai sebuah energi dari Pan Gu yang berasal dari benda luar angkasa yang jatuh ke bumi sehingga mereka yang memilikinya bisa mempunyai kekuatan super.Melihat model adegan laga yang disajikan, kemungkinan besar tidak akan berbeda jauh dengan film kolosal yang selama ini sudah diproduksi. sehingga diprediksi film adaptasi Dynasty Warriors ini juga akan dirilis untuk internasional.Belum diketahui apakah cerita dalam film ini akan berbasis sama seperti game terbarunya Dynasty Warriors 9 atau merupakan kelanjutannya. Sejauh ini game Dynasty Warriors 9 sendiri mendapatkan banyak kritik karena kontennya yang gagal melakukan improvisasi sepenuhnya, seperti yang juga sudah kami ulas sebelumnya.(MMI)