Pengguna Instagram Bisa Tentukan Pembaruan Lini Masa

: Setelah menghadirkan kemampuan menambahkan tagar dan tautan profil di kolom biodata, Instagram kembali menggulirkan update untuk aplikasinya. Update kali ini menghadirkan tombol New Post pada halaman aplikasi pengguna.Mengetuk tombol tersebut akah menyegarkan tampilan konten di beranda akun sesuai permintaan, dan bukan secara otomatis. Pengguna akan digiring ke unggahan baru yang ditampilkan di bagian atas beranda aplikasi Instagram.Instagram menyebut bahwa banyak pengguna yang mengeluhkan langkah jejaring sosial berbasis foto dan video ini melakukan update pada beranda di aplikasi tanpa pemberitahuan. Hal ini tidak lagi akan terjadi karena opsi untuk melakukan penyegaran kini dimiliki oleh pemilik akun.Perubahan lain yang dihadirkan Instagram ke aplikasinya menjamin bahwa unggahan terbaru akan ditampilkan di bagian teratas beranda Instagram. Menurut Instagram, melakukan hal ini akan memastikan feed tetap segar dan menampilkan hal terbaru.Hal ini juga bertujuan mencegah pengguna melewatkan unggahan dari rekan dan keluarga atau idola mereka. Instagram juga berencana menghadirkan lebih banyak fitur baru, perubahan dan perbaikan dalam beberapa bulan mendatang.Sebelumnya, Instagram menghadirkan fitur belanja via aplikasinya di delapan negara baru. Delapan negara baru tersebut termasuk Inggris, Kanada, Brasil, Australia, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol. Tahun lalu, fitur berbelanja via Instagram tersebut tersedia di berbagai wilayah di Amerika Serikat.Melalui sejumlah kecil pengguna, Instagram saat ini dilaporkan tengah menguji fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah kembali foto pada beranda jejaring sosial ini, dan mengomentarinya pada Instagram Story personal.(MMI)