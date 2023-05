Huawei Dukung Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Dunia Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Huawei mengumumkan komitmennya dalam mendukung pengembangan dan peningkatan talenta digital Indonesia, terutama perempuan, melalui rangkaian kerjasama dengan pemerintah Indonesia.“SDM menjadi tantangan utama yang perlu diatasi dalam menjawab kebutuhan di sektor teknologi. Saya kira ini adalah PR kita bersama, sehingga kalau semua pihak yang melihat bahwa SDM ini kita harus upgrade dulu mungkin dari sisi kompetensi,” ujar Director of Government Affairs Huawei Indonesia Yenty Joman.Huawei menegaskan akan terfokus pada pendidikan untuk mengembangkan talenta digital. Huawei juga bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenkominfo dan KemenPPPA, guna membantu menjawab kebutuhan sekitar sembilan juta talenta digital Indonesia hingga 2030.Pada kesempatan yang sama, Huawei juga menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan rangkaian kegiatan Kartini Digital, diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), bersama dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dan Indonesia Woman in CyberSecurity (IWCS).Kegiatan Kartini Digital ini termasuk penyelenggaraan kompetisi kompetisi untuk masyarakat umum, dimulai pada tanggal 13 Maret 2023 dan berakhir dengan Deklarasi Perempuan Indonesia Berdaya di Dunia Digital pada tanggal 16 Mei 2023.Sebelumnya, Huawei juga telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama (MoU) dengan Kantor Staf Presiden, menargetkan pelatihan untuk 100.000 talenta digital Indonesia selama lima tahun mendatang.Kesepakatan ini diwujudkan melalui sejumlah kegiatan, dari pelatihan TIK, penerapan platform e-learning, penyelenggaraan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), pembangunan ekosistem cloud dan AI di perguruan tinggi, hingga penyelenggaraan Huawei ICT Competition.Soal keterlibatan perempuan di sektor teknologi informasi, Yenty mengingatkan bahwa saat ini sudah seharusnya masyarakat menghilangkan stereotip bahwa teknologi merupakan ranah yang identik dengan peran laki-laki.Yenty mendorong perempuan Indonesia untuk berdaya melalui inisiatif otodidak atau self learning, dengan memanfaatkan ketersediaan platform belajar online, mengingat akses internet kian terbuka, terutama di kota besar.Sementara itu, Director of Corporate Affairs Huawei Indonesia Yunny Christine juga menekankan bahwa Huawei memiliki komitmen kuat terhadap perempuan di bidang teknologi, yang diwujudkan via inisiatif Women in Tech.Huawei meluncurkan inisiatif ini pada tahun 2020 lalu, dan terangkum dalam tiga pilar yaitu tech for her, tech by her dan tech with her. Melalui inisiatif ini, Huawei berkomitmen untuk terus mendukung pendidikan perempuan di Indonesia.Selain itu, Huawei juga berkomitmen untuk menjunjung keberagaman dan kesetaraan dalam proses rekrutmen pekerja pada perusahaannya, serta mempromosikan kepemimpinan di berbagai level.Perusahaan berkantor pusat di Shenzhen, Tiongkok ini juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan aman, hingga memberikan pendidikan, pelatihan dan kesempatan digital.