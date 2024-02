Berita Terpopuler Teknologi, dari Redmi A3 Hingga Tips Granblue Fantasy: Relink

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Kamis, 15 Februari 2024 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Xiaomi resmi mengumumkan kehadiran Redmi A3 untuk pasar global. Hape yang merupakan seri entry-level tersebut kini hadir dengan desain yang terlihat mewah berkat inspirasi dari desain Xiaomi Xiaomi 13 Ultra.Desain kamera belakangnya hadir dengan bumper berbentuk lingkaran besarr yang tepat berada di tengah. Menurut laporan, permukaan bodi belakangnya menggunakan desain mirip kulit (leather).Baca lebih lengkap di sini. Sony Playstation memang menjadi salah satu nama raksasa dan legendaris dari industri game dunia. Beredar kabar bahwa Sony Playstation memang akan merilis berbagai game untuk para gamer PC, dan tindakan ini dilakukan agar bisa meningkatkan penghasilan agar semakin besar.Banyak dari komunitas dan penggemar mengatakan bahwa ini menjadi manuver yang cukup agresif dari Sony. Mengingat bahwa terdapat banyak game Exclusive Playstation yang memang diminati oleh beberapa gamer dari platform seberang, sehingga Sony Playstation sudah sempat menghadirkan game eksklusif mereka untuk PC. Diantaranya adalah The Last of Us Part I Remastered, dan juga Marvel’s Spider-Man Remastered.Baca lebih lengkap di sini. Sega memang cukup sering menggarap game dengan genre RPG, game ini juga dirancang dan dikembangkan bersama dengan Cygames. Bahkan, Granblue Fantasy Relink menjadi salah satu game RPG yang juga memiliki banyak penggemar. Hal ini sendiri didasari dari mekanisme gameplay yang diberikan.Selain dari mekanisme gameplay, game ini juga menghadirkan berbagai konten menarik untuk para pemainnya. Sega juga menegaskan bahwa dalam Granblue Fantasy Relink para pemain tidak akan merasakan kesan yang bosan. Hadirnya berbagai konten dalam game juga cukup menjadi hal yang dijual dari game yang satu ini.Baca lebih lengkap di sini.