Pemerintah Fleksibel Soal Pencabutan Frekuensi Internux, Kenapa?

: Jelang batas akhir waktu pembayaran tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi PT Internux (Bolt) dan First media pada tanggal 17 November mendatang, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara masih akan tetap memantau perkembangan kasus ini."Sebetulnya ada dua isu yang berproses di pengadilan. Pertama yang berkaitan dengan hutang itu tunduk pada undang2 perdata. Kemudian, ada kalau masalah penggunaan frekuensinya tunduk kepada undang2 publik. Jadi dua hal yang bisa dipisahkan. Tapi kita lihatlah perkembangannya,” ujar Rudiantara saat ditemui di acara pembukaan LINE Creativate 2018.Rudiantara turut menyebut pihak pemerintah akan mencoba melihat kasus ini dari segi kepraktisan dalam hal pencabutan izin penggunaan frekuensi untuk kedua perusahaan, mengingat tanggal 17 November jatuh pada hari Sabtu atau hari akhir pekan.Namun hal ini, jelas Rudiantara, tidak menggugurkan batas waktu akhir PT Internux (Bolt) dan First media untuk menyelesaikan tunggakannya. Karenanya, jika hingga 17 November kedua perusahaan ini tidak membayarkan tunggakan mereka, proses pencabutan izin penggunaan frekuensi bisa tidak dilakukan pada tanggal tersebut.Selain itu, Rudiantara mengaku komunikasi pada kedua perusahaan yang saat ini bermasalah tersebut tidak hanya dilakukan pihak instansi terkait saat terjadi insiden ini. Menurutnya komunikasi telah dilakukan berkali-kali, saat surat peringatan dikirimkan kepada keduanya.Sebelumnya, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kominfo pada operator, diketahui bahwa Internux menunggak BHP dengan total Rp343,57 miliar sementara First Media menunggak Rp364,84 miliar. Ini merupakan tunggakan sejak 2016 sampai 2017.(MMI)