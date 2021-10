Edge Data Center Pertama Hadir di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Ekagrata Data Gemilang (EDGE) secara resmi meluncurkan fasilitas data center pertamanya, bertajuk EDGE1. Data center pertama anak perusahaan PT Indointernet Tbk (Indonet) ini berlokasi di pusat kota Jakarta, berdekatan dengan Internet Exchange besar dan end user.“EDGE1 adalah batu loncatan kami dalam merintis edge data center di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem yang saling terhubung dan dekat dengan end user untuk mendukung perkembangan bisnis digital di Indonesia,” ujar CEO EDGE DC Stephanus Oscar.Stephanus juga menegaskan komitmen EDGE untuk membangun fasilitas data center kelas dunia di pusat kota Jakarta, dengan rencana ke depan untuk membangun kapasitas IT Load dari 40 MW guna mendukung skalabilitas bagi pelanggannya.Sebagai informasi, lokasi strategis EDGE1 Data Center memungkinkan konektivitas dengan latensi rendah dan transfer data yang lebih cepat. Fasilitas ini merupakan data center yang dibangun khusus dengan total delapan lantai termasuk lima lantai data hall yang dapat menampung hingga 1.300 rak.Untuk melayani pelanggan, EDGE DC juga bermitra dengan PT DCI Indonesia Tbk (DCI) dan mengadopsi standar DCI dalam hal desain infrastruktur, standar operasional, keunggulan layanan, serta Service Level Agreement (SLA) diklaim sebesar 99,999 persen.SLA ini diklaim memungkinkan sistem menangani dan menoleransi downtime kurang dari 5 menit per tahun. DCI menilai kerjasama ini sebagai kerjasama menguntungkan, sebab EDGE1 dan DCI masing-masing memiliki lokasi berbeda yang dilayani oleh sumber daya berbeda.Kondisi ini diklaim sebagai kondisi ideal bagi kedua pihak untuk berperan sebagai Primary Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) untuk pelanggan, atau bahkan sebagai Availability Zone (AZ) terpisah untuk penyedia cloud.EDGE DC merupakan cloud and carrier-neutral data center, diklaim mampu memberikan fleksibilitas pilihan jaringan dan konektivitas bagi pelanggan. EDGE DC juga memiliki keunggulan tambahan dari solusi jaringan Indonet termasuk HyperScaleconneX (HSX).Keunggulan lainnya yaitu software-defined network yang menyediakan berbagai solusi konektivitas seperti Data Center ke Data Center (DC to DC), Data Center ke multi-cloud (DC to MultiCloud) dan Data Center ke Internet Exchange (DC to IX).Sementara itu untuk mendukung skalabilitas pelanggan, EDGE DC berencana untuk membangun infrastruktur dengan total kapasitas lebih dari 40 MW IT Load di pusat kota Jakarta, berlokasi dekat dengan EDGE1.