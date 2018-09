Apple Perbarui Harga Penggantian Baterai iPhone

Peluncuran tiga iPhone dan Apple Watch terbaru rupanya juga dibarengi dengan pembaruan kebijakan layanan Apple yang cukup penting yaitu patokan harga perbaikan atau penggantian baterai iPhone Dikutip dari The Verge, informasi yang berasal dari situs resmi Apple tersebut akan efektif berlaku pada bulan Januari nanti, berisi daftar harga perbaikan atau penggatian yang dilakukan di gerai Apple Store.Apabila hingga akhir tahun 2018 penggantian baterai iPhone hanya USD29 (Rp429 ribu) lebih murah ketimbang tahun lalu yang dipatok USD79 (Rp1,1 juta) maka mulai 1 Januari 2019 nanti harganya akan naik.Perlu dicatat bahwa harga penggantian baterai ini berlaku apabila garansi atau paket layanan AppleCare+ sudah tidak berlaku. Untuk ketiga iPhone terbaru yakni iPhone Xs, iPhone Xs Max, dan iPhone XR biaya penggantian baterainya sekitar USD69 (Rp1 juta).Kemudian seri lain seperti iPhone SE, iPhone 6 (6/6s/6 Plus/6s Plus) , iPhone 7 (7/7 Plus), iPhone 8 (8/8 Plus), dan iPhone X akan berubah harga penggantian baterainya dari USD29 menjadi USD49 (Rp726 ribu).Bagaimana dengan seri iPhone yang lebih lawas lagi? Tentu saja harga penggantian baterainya jauh lebih mahal yakni sebesar USD79 (Rp1,1 juta) selama masih tersedia dukungan komponennya.Layanan penggantian baterai iPhone oleh Apple mulai digencarkan awal tahun atas terungkapnya kasus Apple yang sengaja memperlambat performa iPhone terdahulu agar baterainya tetap memiliki kualitas yang baik.Apple menyebut akan menerima proses penggantian baterai iPhone yang diketahui usia kesehatannya sudah berada di bawah ambang 80 persen lewat aplikasi diagnosis yang tersedia di dalam iPhone.(MMI)