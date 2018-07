Rilis Laporan Finansial Q2 2018, AMD Untung Besar

AMD mengumumkan laporan finansial terbaru untuk kuartal kedua atau Q2 2018. Hasilnya dikabarkan turut membangkan Lisa Su, President & CEO AMD.AMD berhasil meraup pendapatan di Q2 2018 yang cukup besar dengan pertumbuhan yang signifikan untuk tahun-ke-tahun dan kuartal-ke-kuartal. Pendapatan Q2 2018 tercatat sebesar USD1,76 miliar atau setara Rp25,3 triliun, dengan pendapatan bersih USD116 juta atau Rp1,6 triliun.Angka tersebut cukup berbeda dibandingkan pendapatan tahun lalu, Q2 2017 yang hanya USD1,15 miliar atau Rp16,5 triliun dan pendapatan kuartal sebelumnya, Q1 2018 sebesar USD1,65 miliar atau Rp23, 7 trilun.Pertumbuhan dari Q2 2017 tercatat sebesar 53 persen, sementara apabila melihat dari Q1 2018 pertumbuhan sebesar tujuh persen saja. Menurut Lisa Su, pendapatan bersih per kuartal kali ini adalah yang tertinggi dalam tujuh tahun belakangan."Kami sangat percaya diri dengan untuk melanjutkan eksekusi setiap langkah yang diambil sesuai roadmap produk kami. Kita tengah berusaha memperoleh pangsa pasar lebih besar dan pertumbuhan keuntungan yang lebih besar."Laporan finansial tersebut menyebutkan bahwa segmen bisnis Computing and Graphics dan Enterprise, Embedded and Semi-Custom menjadi pendongkrak bisnis AMD.Seperti yang diketahui bahwa pada ajang Computex 2018 bulan Juni lalu, AMD mengumumkan prosesor server mereka AMD EPYC telah resmi digunakan oleh HP Enterprise, Cisco dan Tencent sebagai salah satu pilihan untuk ketersediaan layanan cloud di kedua perusahaan tersebut.Ditambah AMD sendiri sudah mengumumkan bahwa mereka juga sedang mengembangkan prosesor AMD EPYC Generasi Kedua dengan arsitektur Zen2 yang akan dirilis pada 2019.Untuk segmen konsumen AMD juga cukup berhasil menarik perhatian konsumen dari dominasi prosesor Intel lewat jajaran prosesor AMD Ryzen Generasi Kedua dengan arsitektur Zen+ berbasis fabrikasi 12nm yaitu Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X, dan Ryzen 5 2600.(MMI)