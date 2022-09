Aiven Masuk ke Pasar Data Warehousing Pakai ClickHouse Beta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Aiven, perusahaan platform data cloud open source mengumumkan peluncuran versi beta dari Aiven for ClickHouse di Uptime, ajang konferensi developer tahunan perdana yang diadakan oleh Aiven.Peluncuran versi beta ini menandai masuknya Aiven ke pasar cloud data warehousing, yang akan memungkinkan pelanggan Aiven memanfaatkan columnar database berbasis open source untuk mengakses analitik berperforma tinggi demi mendapatkan insight yang akan mendorong pengambilan keputusan bisnis penting.“Kami sangat bersemangat untuk memperkenalkan Aiven for ClickHouse Beta kepada pelanggan kami dan membuka akses ke teknologi open source terbaik yang pernah ada,” ucap Heikki Nousiainen, CTO Aiven.“Meskipun pelanggan kami menyukai penawaran database terkelola seperti PostgreSQL dan MySQL, ketika data mereka tumbuh, mereka harus memasukkan data warehouse ke dalam seluruh strategi mereka.""ClickHouse akan menyajikan performa terbaik dan skalabilitas untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan ClickHouse, sekarang kami bisa dengan lebih baik membantu pelanggan memanfaatkan data mereka menjadi infomasi yang bisa ditindaklanjuti untuk meningkatkan revenue dan keseluruhan produktivitas bisnis mereka.”Berbasis open source ClickHouse, Aiven for ClickHouse Beta adalah cloud data warehouse yang sepenuhnya terkelola dan menyajikan analitik berperforma tinggi kepada Aiven dan menghasilkan laporan data analitik secara real-time menggunakan advanced query SQL.“Dengan berkolaborasi bersama para pendukung open source di ClickHouse, kami menjalankan misi kami untuk memudahkan hidup para developer sekaligus bekerja sama untuk mengembangkan komunitas open source yang lebih besar,” ucap Lorna Mitchell, Head of Developer Relations Aiven.“Aiven for ClickHouse Beta adalah penawaran yang secara langsung akan menghadirkan pengalaman developer yang memuaskan untuk memecahkan salah satu tantangan terbesar dalam platform data hari-hari ini.”Perusahaan dari berbagai industri, mulai dari lembaga keuangan global, hingga perusahaan transportasi, audio streaming dan layanan media, mengandalkan ClickHouse untuk kebutuhan data warehouse mereka.ClickHouse ditargetkan untuk menyamai atau bahkan melampaui performa, kematangan, dan skalabilitas database proprietary. Dengan demikian ClickHouse akan berkontribusi kepada komunitas open source sebab di dalamnya ada banyak developer yang berkomitmen menggarap proyek-proyek penting, termasuk Aiven for ClickHouse.