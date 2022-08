Tingkatkan Keahlian Digital Karyawan Perempuan, XL Gandeng Microsoft

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: XL Axiata kembali menunjukan komitmen mereka untuk memberdayakan perempuan lewat di era digital. Terbaru, mereka menggandeng Microsoft untuk meningkatkan keahlian digital pada karyawan perempuan.XL Axiata bersama Microsoft Indonesia menggelar penandatanganan nota kesepahamanan atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan Code; Without Barriers (CWB).Penandatanganan diharapkan juga akan menghadirkan ekosistem yang sehat dan membuka kesempatan yang lebih besar terhadap talenta perempuan untuk menjadi penggerak inovasi di bidang teknologi dan digital.Penandatanganan kemitraan ini dilakukan oleh Chief Human Capital Officer XL Axiata, M. Hira Kurnia dan Chief Financial Officer Microsoft Indonesia, Krishna Worotikan di Gedung XL Axiata Tower Jakarta.“XL Axiata berkomitmen untuk meningkatkan skill karyawan perempuan dalam perusahaan, termasuk penguasaan teknologi digital. Melalui implementasi program CWB, seperti hackathon, bimbingan, hingga dukungan dari para pemimpin bisnis, kami berharap mampu meningkatkan keahlian digital karyawan perempuan dan juga karyawan magang XL Axiata,” ujar Yessie.“Para karyawan tersebut akan kami dorong untuk menunjukkan kemampuan teknis mereka dengan menciptakan kesadaran, menantang asumsi, serta mengambil manfaat dari dunia coding, teknologi, dan data science,” tutur Yessie yang juga merupakan Chairwoman G20 Empower Indonesia.Dua poin yang ingin dicapai oleh program ini. Pertama, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan hingga peran para perempuan di XL Axiata melalui gamification khususnya terkait Azure Fundamental, Microsoft Product and Services, Data AI, dan Azure Enablement.Kedua, pengembangan dan peningkatan pengetahuan untuk para mahasiswa yang ikut program magang bersertifikat Kampus Merdeka. Para peserta, dalam hal ini karyawan dan peserta magang perempuan akan mengikuti pelatihan yang telah disiapkan selama satu tahun.“Kami optimis keikutsertaan XL Axiata di dalam program Code; Without Barriers akan mempercepat laju pemberdayaan perempuan di Indonesia, khususnya dari sisi digital,” ungkap Country Lead Azure GTM Microsoft, Fiki Setiyono.“Cloud dan AI telah menjadi fondasi inovasi digital saat ini, sehingga partisipasi perempuan di ranah ini akan semakin meningkatkan kekuatan inovasi Indonesia,” kata Fiki.Total karyawan perempuan di XL Axiata telah mencapai 470 orang atau sekitar 30% dari total karyawan yang mencapai sekitar 1.560. Perusahaan menargetkan sekitar 30% karyawan perempuan untuk menjadi partisipan pada program CWB ini.Program Code; Without Barriers pertama kali diluncurkan oleh Microsoft di Asia Pasifik pada September 2021. Sejak peluncurannya, program ini juga telah menjalankan 18 program sertifikasi Women in AI di delapan negara di Asia Pasifik, melatih lebih dari 480 perempuan, dan mengeluarkan sertifikasi bagi 203 developers.