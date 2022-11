Samsung The Freestyle Unggulkan Kemudahan untuk Nikmati Konten

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Selain sebagai jawaban untuk kebutuhan memanjakan diri atau Me Time konsumen, Samsung menghadirkan proyektor portabel The Freestyle untuk mendukung kenyamanan pengguna dalam menikmati konten di berbagai lokasi.“Di awal tahun 2022 ini, sekitar kuartal dua, kita sudah memperkenalkan line-up TV kita untuk tahun 2022. Di antara line-up yang kita perkenalkan ada The Freestyle. Berbeda dengan TV yang sifatnya statis, produk ini sangat portabel,” ujar Ubay Bayanudin, AV Product Marketing Head, Samsung Electronics Indonesia.Mengunggulkan portabilitas, Samsung The Freestyle hadir dengan bobot seberat 830 gram, dan dilengkapi dengan aksesori berupa travel case tahan air dan anti gores dengan standar IP55 sebagai paket penjualannya.Selain itu, keunggulan portabilitas ini juga memungkinkan pengguna untuk memanfaatkannya sebagai alat penyiaran konten saat beraktivitas di luar ruangan yang jauh dari soket listrik. Samsung mengklaim The Freestyle mampu digunakan dengan memanfaatkan sumber daya dari baterai eksternal atau powerbank.Namun, Samsung menyarankan powerbank untuk mendayai The Freestyle memiliki output 50W/20V atau lebih, dan mengklaim powerbank yang dapat dihubungkan via port USB yang tersedia di perangkat ini mampu mendukung proyektor portabel tersebut selama sekitar dua jam.Samsung The Freestyle turut mengunggulkan fitur auto keystone, auto leveling dan auto focus dan smart calibration. Fitur tersebut memungkinkan perangkat memancarkan konten dengan tampilan persegi panjang tegak lurus, mendatar, tetap tajam dan jernih serta kualitas gambar optimal.Hal ini diklaim Samsung dapat dicapai The Freestyle terlepas dari posisi, jarak, kemiringan permukaan dan sudut peletakan perangkat serta warna dan kondisi pencahayaan sekitar. Selain itu, Samsung juga mengunggulkan pengaturan fitur Scale and Move, memungkinkan pengguna mengatur ukuran layar dari 30 inci hingga 100 inci.Selain itu, Samsung juga menjelaskan bahwa pengguna dapat memanfaatkan perangkat secara mandiri untuk menikmati konten dari berbagai penyedia layanan OTT, seperti YouTube, Netflix, Prime Vide dan lainnya, tanpa perlu terhubung dengan perangkat lain, karena telah dibekali dengan Smarthub.Meskipun demikian, pengguna tetap menghubungkan smartphone ke The Freestyle dengan fitur bertajuk Tap View atau Smart View. Fitur Tap View memungkinkan pengguna memproyeksikan tampilan di layar smartphone via proyektor ini dengan mengetukkan bagian belakang perangkat dengan dukungan fitur NFC dan memiliki aplikasi SmartThings.Tidak hanya perangkat Samsung atau Android, The Freestyle ini juga diklaim Samsung dapat digunakan iOS. Namun perangkat iOS dan proyektor harus terhubung di jaringan WiFi yang sama dan Bluetooth dalam keadaan aktif, kemudian pilih Samsung Proyektor LSP3 di AirPlay.Samsung The Freestyle juga bisa terhubung dengan mudah ke konsol game maupun perangkat lainnya melalui port Micro HDMI. The Freestyle juga dapat dikendalikan dengan voice assistant Bixby, yang dapat diakses via tombol Bixby di bagian atas remote kendali.Perangkat ini juga memiliki fitur Ambient Mode, memungkinkannya memproyeksikan berbagai konten, termasuk desain khusus berkemampuan mengubah The Freestyle menjadi seperti semacam poster, karya seni, bahkan lampu, dan dapat diproyeksikan di berbagai lokasi.