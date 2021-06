YouTube TV Luncurkan Fitur Unduh Offline dan Resolusi 4K

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: YouTube TV mengumumkan informasi lebih detail menyoal dua fitur yang dinantikan penggunanya, yaitu pemutaran beresolusi 4K dan unduh offline. Kedua fitur ini ini akan tersedia dalam paket tambahan bertajuk 4K Plus.Mengutip The Verge, paket 4K Plus sudah mulai tersedia dan akan dibebankan dengan biaya tambahan sebesar USD19,99 (Rp290.000), di luar biaya berlangganan standar sebesar USD64,99 (Rp941.000) per bulan untuk tahun berlangganan pertama.Bagi konsumen yang mendaftar di periode awal, 4K Plus ditawarkan dengan potongan harga menjadi USD9.99 (Rp144.655) per bulan untuk tahun berlangganan pertama. Untuk saat ini, fitur unduh offline dinilai akan menjadi daya tarik bagi banyak konsumen dibandingkan dengan streaming 4K.Selain acara olahraga terpilih, konten dengan resolusi 4K masih tergolong langka terutama di jaringan TV dan TV kabel pada umumnya. Kehadiran fitur pemutaran beresolusi 4K disebut YouTube bukan menjadi solusi untuk permasalahan tersebut.Namun, YouTube menjanjikan pelanggan 4K Plus akan dapat menonton acara olahraga besar pada musim panas ini dalam resolusi 4K, serta konten langsung dari jaringan seperti NBC, olahraga seperti sepakbola dan bola basket mahasiswa pada akhir tahun ini, dan konten on-demand dari FX, Discovery Networks, Tastemade dan lainnya.Konsumen juga dapat mencari 4K pada YouTube TV untuk menampilkan program 4K yang tersedia di platform tersebut. Selain itu, YouTube TV juga bersiap menyambut ajang olahraga Olimpiade dengan sejumlah fitur baru.Fitur tersebut diklaim YouTube akan memungkinkan penggunanya untuk menemukan langsung olahraga atau momen spesifik dari acara, tanpa perlu mencarinya secara manual.(MMI)