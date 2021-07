Aplikasi Digital Ini Bantu Tingkatkan Minat Literasi di Tengah Kesibukan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Noice, aplikasi digital penyedia konten audio kembali meluncurkan produk baru. Kali ini, mereka merilis produk Niocebook untuk membantu meningkatkan minat literasi di tengah kesibukan sehari-hari.Aplikasi ini hadir bagi pendengar yang ingin membaca buku namun tidak memiliki waktu luang. Tidak seperti audiobook kebanyakan, Noicebook merangkum intisari setiap bab dalam buku, sehingga pendengar bisa menyelesaikan ratusan halaman dan tetap mendapatkan esensi buku tersebut hanya dalam waktu 15 menit saja.Selain memanjakan pendengar yang tidak memiliki waktu untuk membaca, Noicebook juga hadir membantu orang-orang berkebutuhan khusus untuk menikmati konten literatur."Kami yakin konsep Noicebook dapat dengan mudah dicerna masyarakat dan menghemat banyak waktu. Kami akan terus memperbanyak pustaka konten buku dan memperlebar topik yang tersedia, seperti sejarah, kisah inspirasi, dan pengetahuan finansial," jelas Adrian Syarkawie, CEO Noice, Jumat 23 Juli 2021."Tak hanya itu, NOICE juga akan mengajak beberapa penerbit buku untuk bekerja sama sehingga dapat terus memperluas konten audiobook. Selanjutnya, setelah Noicebook, kami juga akan meluncurkan konten drama audio yang bersumber dari buku cerita atau novel. Tunggu saja tanggal mainnya," lanjutnya.Kehadiran Noicebook pun disambut hangat para penggunanya. Para penikmat literatur pun merasakan kecanggihan aplikasi tersebut sehingga banyak mendapatkan apresiasi."Walaupun gue tipe pembaca buku konvensional, tapi gue appreciate banget Noice bikin audiobook gini buat nemenin di jalan kalau lagi nyetir," ucap akun @zahrayu di kolom komentar aplikasi tersebut."Gokil dah. Buku Sapiens yg jumlah halamannya 400-an dirangkum jadi belasan menit doang. Terbaik," lanjut akun @rickyadary.Saat ini, telah tersedia 20 judul buku berlabel best seller di Noicebook dalam cakupan tiga topik besar, yaitu marketing dan bisnis, hubungan interpersonal, dan peningkatan kapasitas personal.Di antaranya Pria Dari Mars dan Wanita Dari Venus (Men are from Mars, Women are from Venus) karya John Gray, Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia (Sapiens: A Brief History of Humankind), karya Yuval Noah Harari, Pola Asuh Positif (Positive Parenting) karya Rebecca Eanes, dan masih banyak lainnya.(REN)