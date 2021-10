Ultah ke-23, New Livin' by Mandiri Ingin Jadi One Stop Banking Solution

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Bank Mandiri menyebut telah meluncurkan versi terbaru Livin’ by Mandiri di tanggal 2 Oktober 2021.Kali ini, New Livin’ by Mandiri hadir dengan mengusung konsep cabang dalam genggaman dengan layanan finansial, termasuk integrasi layanan anak perusahaan Mandiri Group dan ekosistem digital favorit nasabah. Cukup satu Financial Super App Livin’ by Mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah.“Ini juga jadi bukti bahwa Bank Mandiri sudah mempunyai digital capabilities yang mumpuni untuk bersaing di digital market,” Kata Direktur Information Technology Bank Mandiri Timothy Utama dalam keterangannya.Nasabah kini diklaim bisa melakukan pembukaan rekening secara online dalam hitungan menit. Nasabah dapat melakukan verifikasi identitas menggunakan liveness technology yang diikuti dengan face verification yang terkoneksi langsung dengan database pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).Teknologi ini dipakaiuntuk mengenali calon nasabah tanpa perlu video call seperti mayoritas layanan pembukaan rekening online lain.New Livin’ menyediakan akses seluruh rekening tabungan, pinjaman personal, dan kartu kredit, hingga ekosistem digital lain seperti e-wallet. “Untuk Livin’ by Mandiri, satu akses saja cukup. Kita tidak ingin merepotkan nasabah dengan menyediakan multi-aplikasi ataupun user id yang berbeda-beda,” ujar Timothy.Fitur Quick Pick hadir diklaim untuk mengakses transaksi yang instan. Seluruh transaksi favorit nasabah dapat diakses di satu tempat. “Kebanyakan mobile banking lain menyimpan transaksi favorit di masing-masing menu transaksi,” lanjut Timothy.New Livin’ by Mandiri juga terhubung dengan lebih dari 1.800 partner pembayaran. Transaksi bayar melalui scan QR juga bisa dilakukan di Livin’. Semua jenis QR yang diterbitkan oleh Shopee, GoPay, Ovo, LinkAja dan lainnya bisa dibayar.Satu fitur yang diklaim ditunggu-tunggu adalah Tarik Tunai Tanpa Kartu. Nasabah bisa melakukan tarik tunai di ATM sampai dengan maksimal Rp5 juta per hari tanpa perlu menggunakan kartu debit.Nasabah juga bisa membagikan token tarik tunai ke orang lain dan penarikan bisa di ATM Bank Mandiri terdekat.Pengguna Livin’ by Mandiri juga akan dimanjakan dengan berbagai promo dari Bank Mandiri yang dipersonalisasi khusus. Salah satunya adalah program undian dengan hadiah 100 BMW X1 serta 1000 Vespa Sprint dan Yamaha Nmax sebagai bentuk perayaan peluncuran aplikasi New Livin’ by Mandiri bersamaan dengan hari ulang tahun Bank Mandiri ke-23.