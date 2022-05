Huawei Cloud Segera Buka Region Baru di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Huawei melihat layanan cloud sebagai industri yang akan terus berkembang tanpa henti. Memanfaatkan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di bisnis carrier maupun enterprise, mereka menyebut akan memperkuat pasarnya di Asia Pasifik.Ini menjadi bahasan utama pada sesi Cloud Digital Innovation Summit, bagian dari Asia-Pacific Digital Innovation Congress 2022 yang diadakan Huawei dan ASEAN Foundation selama dua hari di Singapura.Dalam pidatonya, Zeng Xingyun, President of Huawei Cloud AsiaPacific, mengulas kembali pertumbuhan yang pesat sepanjang 2021, serta keunggulannya dalam layanan yang terlokalisasi di pasar Asia Pasifik.Zeng menyoroti enam strategi Huawei Cloud di Asia Pasifik. “Untuk industri, kami berfokus pada strategi Infrastructure as a Service, Technology as a Service, dan kolaborasi yang saling menguntungkan dengan mitra ekosistem untuk terus meningkatkan daya saing.""Untuk pasar, kami berfokus pada pendalaman transformasi digital, akselerasi teknologi cloud-native dan inovasi bisnis, dan mengembangkan layanan khusus pelaku bisnis (2B) terbaik untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.”Huawei Cloud telah beroperasi di Asia Pasifik sejak 2018. Empat tahun berselang, Mereka telah menempati peringkat kedua di Tiongkok, peringkat ketiga di Thailand, dan peringkat keempat di negara-negara berkembang di seluruh Asia Pasifik.Alhasil, Huawei melesat menjadi salah satu dari 5 penyedia cloud teratas di kawasan dengan pertumbuhan yang paling pesat. Region Huawei Cloud telah diluncurkan di Hong Kong (Tiongkok), Singapura, Thailand, dan Malaysia.Guna memperkuat kehadirannya di kawasan, tahun ini mereka juga telah mengumumkan kesediannya untuk meluncurkan Region Indonesia, serta access points di Filipina, Vietnam, India, Jepang, dan Korea Selatan.Di sela-sela penandatanganan MoU dengan mitra strategisnya Dataxet, Jason Zhang, President of Huawei Cloud Indonesia, mengatakan, peluncuran Region baru di Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan ekosistem cloud di Indonesia, serta meningkatkan sinergi dengan seluruh mitra ekosistem."Sebagai ekonomi digital terbesar di ASEAN, pelanggan kami di Indonesia berhak mendapatkan layanan dengan kualitas terbaik.”Tahun 2021 lalu, Huawei Cloud mencatat penambahan pelanggan kunci sebanyak 156 persen dan pertumbuhan mitra ekosistem sebanyak 90 persen. Para mitra membukukan pemasukan sebesar 150 persen, lebih tinggi dari pemasukan Huawei Cloud sendiri.Pada tahun yang sama, Huawei Cloud merilis strategi terbarunya, Dive into Digital with Everything as a Service. Yang dimaksudkan dengan Everything meliputi visi dan pemahaman komprehensif Huawei terhadap industri.Biasanya, penyedia layanan cloud identik dengan istilah IaaS, PaaS, dan SaaS. Namun, untuk dapat mewujudkan transformasi digital di industri, dibutuhkan lebih dari sekadar teknologi dan sumber daya.Tahun 2022 ini, penawaran baru seperti layanan akselerator jaringan global (GA), layanan audio dan video secara real-time (SparkRTC), platform DevOps serba-ada untuk pengembangan software (DevCloud), dan database yang terdistribusi khusus untuk fungsi keuangan (GaussDB untuk openGauss) akan meluncur di Asia Pasifik.