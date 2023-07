Nothing Phone (2) Resmi Meluncur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setelah berbulan-bulan dirumorkan, Nothing resmi meluncurkan smartphone kedua karyanya, Nothing Phone (2). Perangkat baru ini dinilai sebagai update dari smartphone yang dirilis tahun lalu, yaitu Nothing Phone (1).Nothing Phone (2) didukung chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, serta dengan usungan desain serupa perangkat generasi pertama namun dengan perubahan soal antarmuka Glyph. Selain meningkatkan kamera pada ponsel terbarunya itu, startup yang dipimpin Carl Pei ini juga meningkatkan harga jual Nothing Phone (2).Ponsel cerdas ini hadir dengan tampilan serupa Nothing Phone (1), dengan bagian belakang transparan dan dihiasi antarmuka lampu LED. Namun, terdapat sedikit perubahan saat dibandingkan dengan generasi sebelumnya.Perubahan tersebut termasuk lubang penyematan kamera depan di layar berpindah dari sisi kanan ke bagian tengah. Antarmuka Glyph pada perangkat juga telah dikonfigurasi ulang dan dapat melakukan trik lebih menarik.Smartphone ini mengusung layar AMOLED LTPO 6,7 inci menawarkan refresh rate adaptif 120Hz, resolusi 1080 x 2412 piksel, dan kecerahan tertinggi 1600 nits. Nothing Phone (2) juga memperoleh peningkatan hardware signifikan jika dibandingkan dengan generasi pertama.Menggantikan Snapdragon 778G+, Nothing membekali Phone (2) dengan Snapdragon 8+ Gen 1. Prosesor 4nm ini menawarkan performa solid dan suhu seimbang. Selain itu, ponsel ini juga didukung RAM LPDDR5 dan ruang penyimpanan USF 3.1.Kamera belakang kini didukung sensor kamera utama Sony IMX890 50MP dengan Optical Image Stabilization (OIS) dan zoom in-sensor. Sensor ini sama dengan sensor utama yang mendukung OnePlus 11.Tersedia juga kamera ultrawide 50MP yang menggunakan sensor Samsung JN1. Untuk kamera depan, Nothing Phone (2) didukung kamera dengan sensor Sony IMX615 32MP dengan Electronic Image Stabilization (EIS).Perangkat ini juga didukung baterai berkapasitas 4.700mAh, mendukung teknologi pengisian daya kabel 33W dan nirkabel 15W. Soal software, Nothing Phone (2) menggunakan Nothing OS 2.0 berbasis Android 13.Software baru ini didukung widget baru, warna tema, layout folder, dan cover terilustrasi. Nothing Phone (2) kini telah tersedia dalam program pre-order, dan phone ini akan ditawarkan dalam warna putih dan abu-abu gelap.Soal harga, Nothing menawarkan Phone (2) dengan harga USD599 (Rp9,04 juta) untuk model RAM 8GB dan ruang penyimpanan internal 128GB. Tersedia juga model RAM 12GB dan ruang penyimpanan 256GB seharga USD699 (Rp10,5 juta) dan RAM 12GB/512GB seharga USD799 (Rp12,06 juta). Penjualan Nothing Phone (2) baru akan dimulai pada tanggal 17 Juli mendatang.