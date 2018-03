Aruba: Empat Tren TIK Ini Harus Diperhatikan Perusahaan

Proses digitalisasi semata-mata tidak hanya memberikan kemudahan bagi perusahaan berkembang ke depannya tapi juga memiliki tantangan.Tantangan tersbeut adalah lingkungan dan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin kompleks, misalnya adopsi layanan komputasi awan, Internet of Things (IoT), dan AI atau kecerdasan buatan.Dalam sebuah diskusi yang digelar Aruba, disebutkan ada empat tren TIK yang setidaknya harus diperhatikan perusahaan saat melakukan digitalisasi. Pertama adalah tentang digital workplace dan modernisasi jaringan.Dengan mobilitas sehari-hari yang semakin padat, pegawai perusahaan dituntut untuk tetap produktif. Oleh sebab itu, perusahaan harus mulai memfasilitasi hal tersebut, salah satunya dengan menyediakan ruang kerja digital atau digital workplace lewat layanan cloud.Jadi, mereka tetap bisa mengerjakan tugasnya meskipun pegawai tersebut tidak berada di kantor. Perusahaan harus memodernisasi sistem jaringan perusahaan, sehingga mereka yang berada di luar kantor bisa terhubung dengan sistem utama di kantor.Tren kedua adalah sistem keamanan jaringan di era IoT. Tren tersebut didasari oleh adopsi IoT yang juga akan semakin masif di kalangan perusahaan mengingat mereka mendigitalisasi seluruh sistem dan operasionalnya.Apabila dalam sistem mereka terdapat sebuah celah keamanan, bukan tidak mungkin seluruh sistem perusahaan tidak tumbang. Aruba sendiri menawarkan teknologi Aruba 360 Secure Fabric untuk melindungi jaringan sistem IoT termasuk cloud yang digunakan perusahaan.Tren ketiga menurut Aruba yang patut perusahaan perhatikan adalahh teknologi location-based asset tracking. Digitalisasi bisnis sewajarnya membantu perusahan melakukan efisiensi bisnis sekaligus meningkatkan performa bisnis.Aruba menawarkan teknologi Aruba Tag untuk memudahkan setiap perusahaan mengelola aset bisnis mereka dimanapun dan kapanpun. Artinya tidak ada waktu yang terbuang dan seluruh waktu yang diperoleh dari efisiensi operasional bisa digunakan untuk meningkatkan kualits layanan.Tren keempat adalah kecepatan internet berpengaruh terhadap bisnis. Di era digital, pelanggan bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, saat mereka tidak menemukan di satu tempat maka dengan mudah dan cepat mereka berpaling ke yang lain.Jadi tidak heran apabila kecepatan internet menjadi hal yang vital bagi perusahaan untuk memberikan layanannya. Menurut laporan The State of Online Reatil Performance, saat sebuah e-commerce menyajikan layanan dengan lambat selama dua detik saja, jumlah pengunjung situs yang beralih akan meningkat drastis.(MMI)