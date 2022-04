6 April, Infinix Bawa Smartphone 5G, Spesifikasinya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Infinix akhirnya bakal merilis smartphone 5G pertama di Indonesia yaitu Infinix Zero 5G. Sejak lama lini Infinix Zero Series dikenal menawarkan spesifikasi yang gak main-main, lebih tinggi dari seri lain yang mereka miliki.Infinix Zero 5G bakal diluncurkan di Indonesia pada tanggal 6 April 2022 menurut teaser yang sudah diunggah akun media sosial resmi Infinix Indonesia. Menurut informasi resmi yang diterima Medcom.id spesifikasi Infinix Zero 5G menurut kami sangat menarik.Dapur pacu Infinix Zero 5G akan mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 900 yang memiliki teknologi fabrikasi 6nm. Mereka mengklaim chipset ini tidak hanya menyediakan koneksi 5G tapi juga dipilih karena mampu menyajikan pengalaman gaming mumpuni.Hal tersebut mendukung spesifikasi lain dari Infinix Zero 5G yaitu layar 6,78 inci yang punya refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Desain smartphone ini juga diklaim akan memiliki daya tarik di mata penggemar gadget.Sesuai dengan spesifikasinya yang mumpuni desain Infinix Zero 5G mengusung lekukan halus pada panel belakang belakang perangkat yang menyelimuti sistem kamera dengan konfigurasi tiga kamera belakang.Infinix Zero 5G menawarkan kamera utama 48MP, kamera portrait 13MP, dan kamera 2MP. Di bagian depan ada kamera 16MP. Belum diketahui fitur lain yang akan dipamerkan Infinix Zero 5G termasuk kapasitas baterainya.Peluncuran Infinix Zero 5G pada 6 April 2022 dan bisa disaksikan live streaming di kanal media sosial resmi Infinix Indonesia. Mereka akan menjadi kompetitor di pasar smartphone 5G Indonesia yang sudah didominasi segmen menengah.