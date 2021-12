Bawa Semangat Muda, HUAWEI nova 9 Harga Terjangkau dengan Pengalaman Sekelas Flagship 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

HUAWEI nova 9 telah dirilis di Indonesia, smartphone terdepan untuk generasi muda dengan harga mid-range, Rp7.599.000. Dengan harga relatif terjangkau, smartphone ini dilengkapi fitur kamera inovatif, dan fashionable melalui desainnya.Seri HUAWEI nova terbaru ini akan menjadi gadget andalan bagi para penggunanya dalam mengekspresikan diri melalui kamera powerful dan fitur videografi terkini, yang tentunya memberikan peluang besar untuk merekam momen-momen spesial secara canggih dan berkelas.HUAWEI nova 9 mengusung teknologi kamera berkelas flagship yang merupakan pertama kalinya untuk seri jajaran smartphone seri nova. Kamera andal tersebut ditenagai oleh 50MP Ultra Vision RYYB colour filter array (CFA) dan XD Fusion Engine, yang biasanya ditemukan pada rangkaian flagship smartphone Huawei. Selain itu, dukungan hardware dan software terdepan pada kamera HUAWEI nova 9, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan foto dan video berkualitas prima secara mudah meskipun dalam kondisi pencahayaan redup.Lebih lanjut, HUAWEI nova 9 juga memiliki layar responsif berteknologi 120Hz Original-Colour Curved Display, prosesor yang powerful, serta baterai tahan lama yang didukung oleh fitur fast charging 66W HUAWEI SuperCHarge untuk memastikan pengalaman sempurna bagi para gamers.Pre-order HUAWEI nova 9 mulai dapat dilakukan pada periode 8-17 Desember 2021. Smartphone ini dipasarkan seharga Rp7.599.000,- yang disertai beragam bonus, seperti gratis HUAWEI WATCH FIT dan nova 9 case yang bernilai total Rp3 juta. Selain itu, konsumen juga berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp500 ribu. Layanan pre-order HUAWEI nova 9 tersedia di beberapa mitra e-commerce terkemuka Tanah Air seperti, Shopee Lazada , dan Huawei Official Store yang baru saja hadir di Tokopedia Selama periode pre-order, konsumen juga akan mendapatkan keuntungan tambahan seperti gratis berlangganan Vidio Premier Platinum selama 3 bulan, gratis berlangganan 1 bulan VIP Langit Musik, dan gratis berlangganan 1 bulan VIP Zenius. Ada pula kesempatan mendapatkan voucher diskon dari Traveloka, HappyFresh, dan Miss ACE, cicilan ringan dari Home Credit, serta tambahan cashback dari KlikIndomaret. Seluruh keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan mengunduh ragam aplikasi terkait dan melakukan klaim via AppGallery.“Melalui peluncuran HUAWEI nova 9, Huawei mencoba memberikan pengalaman sempurna dalam hal fotografi kepada pengguna, terutama para generasi muda di Indonesia. Menyelaraskan dengan semangat generasi muda, HUAWEI nova Series didesain sebagai produk andalan yang memberikan pengalaman flagship smartphone dengan harga menengah (mid-range),” kata Country Head of Huawei CBG Indonesia Patrick Ru.“Selain itu, melalui dukungan serangkaian perangkat powerful yang terintegrasi dengan sistem operasinya, HUAWEI nova 9 memperkenalkan serangkaian fitur menarik, seperti salah satunya kamera berkualitas prima yang mampu diandalkan di banyak skenario, termasuk dalam keadaan minim cahaya sekalipun. Kamera ini juga mampu merekam video berkualitas 4K, serta didukung oleh Continuous Front/Rear Recording dan Remote Shutter, yang menawarkan beragam cara bagi pengguna dalam membuat video berkesan,” ucap Patrick, menambahkan.Pre Order HUAWEI nova 9 juga akan tersedia secara offline melalui, HUAWEI High-End Experience Store (HES), Erafone, Eraspace, Urban Republic, dan Datascript Mall.HUAWEI nova 9 memiliki kamera 50MP Ultra Vision, sehingga mampu mengambil gambar dengan kualitas tinggi dan pro-grade clarity, baik di mode malam hari, panorama, portrait ataupun close-up.Pada Kamera Belakang, nova 9 memiliki kamera utama yang didukung oleh Ultra Vision 50MP, kamera Ultra Wide Angle 8MP, serta Macro & Depth camera. Turut mengusung cakupan sensor yang besar, yakni 1/1,56 inci dan RYYB CFA dengan sensitivitas cahaya, teknologi kamera pada HUAWEI nova 9 mampu mengumpulkan 40 persen lebih banyak cahaya dibandingkan dengan sensor RGGB standar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video yang indah bahkan dalam kondisi cahaya redup, serta juga memastikan bahwa bagian terang dari gambar tidak terlalu terang, sementara area gelap akan terlihat jelas dan dikemas dengan detail.Ketika hardware kamera menangkap gampar, XD Fusion Engine turut bekerja dengan dukungan canggih teknik komputasi fotografi cuntuk menghasilkan gambar dengan detail berkualitas tinggi. Mendukung bidikan objek bergerak maupun diam, fitur AI Snapshot akan mampu bekerja optimal dalam menjaga kejernihan gambar saat mengabadikan momen-momen terbaik.Memenuhi permintaan akan pengalaman vlogging yang memukau, HUAWEI nova 9 dilengkapi dengan kamera depan beresolusi tinggi, 32MP. Sama hal-nya dengan kamera belakang, kamera ini juga mendukung pengambilan video 4K dan Stabilisasi AI Image untuk video, sehingga pengguna mampu merekam video dengan definisi tinggi dari saat mereka berbicara dengan kamera, ataupun ketika terjadi peristiwa menarik yang terjadi di sekitar mereka.Dengan dukungan Continuous Front/Rear Recording, pengguna dapat beralih antara kamera depan dan belakang, memungkinkan mereka untuk menangkap cerita mereka dengan lancar dalam satu file video. Perekaman Dual-View Video memungkinkan pengguna untuk menampilkan reaksi langsung mereka terhadap acara, secara bersamaan menggunakan kamera depan dan belakang tanpa perlu mengedit atau, ketika pengguna ingin menampilkan gambaran besar dan detail, pengguna dapat secara bersamaan menangkap bidikan close up dan bidikan wide-angle secara bersamaan.Membuat pemotretan atau perekaman video dengan grup menjadi lebih mudah, HUAWEI nova 9 didukung dengan Remote Shutter. FItur ini mampu dengan mudah mengatur HUAWEI nova 9 dalam mengambil photo group tanpa khawatir dengan hasil yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.HUAWEI nova 9 memiliki 120Hz Original-Colour Curved Display selebar 6,57 inci yang memukau dengan layar melengkung, yang berfungsi meminimalkan bezel kiri dan kanan untuk tampilan yang lebih imersif. Teknologi ini mampu menampilkan 1,07 miliar warna, dengan refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 300Hz untuk meningkatkan responsivitas.Dikombinasikan dengan dukungan untuk Full-Path P3 Color, layar pada HUAWEI nova 9 memastikan pengalaman pengguna ketika menonton dengan visual yang halus, warna yang hidup dan detail yang luar biasa.HUAWEI nova 9 didesain dengan ketebalan hanya 7,77mm dan berat 175 gram yang mampu memukau siapapun penggunanya. Hal tersebut semakin sempurna dengan diperkenalkannya warna Starry Blue terbaru, yang dibuat dengan proses Starry Flash AG Glass guna menambahkan tekstur unik pada kerangka dan menyoroti bentuk kamera yang ikonik, sehingga memberikan penekanan visual yang lebih berestetika.Mobile gaming adalah sebuah fenomena besar global, yang berkembang dinamis seiring semakin canggihnya teknologi yang diusung oleh mobile game modern. Membaca kondisi tersebut, HUAWEI nova 9 menghadirkan Qualcomm Snapdragon 778G 4G mobile platform dan menggunakan teknologi AI dari Huawei untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam melakukan mobile gaming, kapanpun dan di manapun.Prosesor yang powerful pada HUAWEI nova 9 dilengkapi dengan sistem pendingin yang memukau, yakni menggabungkan VC Liquid Cooling dan graphene untuk kecepatan dan efisiensi heat dissipation. Ini berarti bahwa HUAWEI nova 9 dapat tetap dingin ketika disentuh, walaupun digunakan berjam-jam untuk gaming maupun streaming video.HUAWEI nova 9 juga didukung oleh teknologi Touch Turbo terbaru, yang mampu memberikan pengalaman mobile gaming kepada pengguna dengan memberikan kontrol yang akurat dan responsif.Baik untuk gaming ataupun sekadar menjelajah Internet, HUAWEI nova 9 menyediakan kemampuan baterai dengan kapasitas tinggi, 4.300mAh. Selain itu, down time dapat ditekan seminimal mungkin dengan smartphone HUAWEI nova series yang mendukung 66W HUAWEI SuperCharge untuk pengisian daya berkecepatan tinggi.Performa HUAWEI nova 9 kian lengkap dengan dukungan HUAWEI AppGallery yang menyediakan beragam tipe dan aplikasi terbaik para pengguna Huawei. Saat ini, Huawei telah berkolaborasi dengan hampir 4,5 juta pengembang yang terdaftar, dan secara konsisten membawa beragam variasi dan aplikasi terbaru yang fungsional. Dengan 141 ribu aplikasi yang telah terintegrasi dengan Huawei Mobile Service (HMS), AppGallery kini diketahui sebagai salah satu dari tiga besar Top App Marketplace secara global.Bersamaan dengan itu, Huawei juga menghadirkan HUAWEI WATCH GT Runner yang dapat dipesan secara pre-order di periode yang sama dengan HUAWEI nova 9 seharga Rp3.399.000. Selama Pre Order, konsumen bisa mendapatkan HUAWEI FreeLace seharga Rp1 juta dan cashback sampai dengan Rp200 ribu.Tidak ketinggalan, Huawei juga akan menyelenggarakan Year-end Carnival di Huawei Official Store di Shopee secara eksklusif pada 8-14 Desember 2021, yang berisikan beragam penawaran spesial, diskon hingga 50 persen dan cashback hingga Rp2 juta untuk seluruh produk Huawei termasuk HUAWEI nova 9. Konsumen juga berkesempatan mendapatkan gratis GENTLE MONSTER dan berbagai penawaran menarik lainnya di pembukaan Huawei Official Store baru di Tokopedia pada tanggal 6-17 Desember.