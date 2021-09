Tokopedia akan Langsungkan START CX Summit Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Untuk memeriahkan Hari Pelanggan Nasional pada tanggal 4 September mendatang, Tokopedia mengumumkan akan menyelenggarakan konferensi Customer Experience (CX) pertamanya, START CX First Summit 2021.“START CX First Summit 2021 mengusung tema Reimagining the Right Blend of Human Touch, Technology, and Data Analytics for Best Customer Experience, dan akan menghadirkan puluhan praktisi di bidangnya yang akan berdiskusi mengenai perpaduan antara sentuhan manusia, teknologi dan data dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang baik,” ujar Co-Founder dan Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison.Leontinus menambahkan bahwa hal ini menjadi penting akibat perubahan zaman yang kian rumit. Sehingga, sentuhan tangan manusia disebut Leontinus tidak cukup untuk menciptakan pengalaman pelanggan baik.Pengalaman pelanggan baik, lanjut Leontinus, juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan teknologi serta data. START CX First Summit 2021 juga disebut dapat menjadi wadah untuk menjalin relasi dan membentuk merek bagi komunitas CX.Selain itu, Senior VP of Customer Excellence Tokopedia Rudi Azhar Dalimunthe menambahkan bahwa konferensi ini juga berpeluang menjadi wadah berbagi pengetahuan lintas industri terkait pengalaman pelanggan.Sebagai informasi, konferensi pertama Tokopedia ini membahas praktik CX terbaik di berbagai bidang seperti perbankan, telekomunikasi, pemerintah dan berbagai industri lain. Untuk pelanggan, konferensi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan soal hak mereka.Konferensi ini juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi pelanggan untuk memberikan masukan positif terhadap bisnis dan merek yang mereka minati, sehingga bisnis dan merek dapat memberikan pelayanan pelanggan secara lebih baik.Rangkaian START CX First Summit 2021 dapat diikuti via situs Tokopedia Academy dan YouTube Inside Tokopedia pada tanggal 4 September 2021 mendatang, pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.(MMI)