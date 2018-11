Sebagian Password Pengguna Instagram tak Terenkripsi?

: Facebook kembali menuai permasalahan terkait dengan kerahasiaan informasi personal pengguna jejaring sosialnya. Permasalahan terkini untuk perusahaan ini berasal dari salah satu perusahaan yang diakuisisinya, Instagram.Laporan terbaru The Information pada akhir pekan lalu mengungkap password milik sejumlah pengguna Instagram dapat dilihat.Selain itu, kebocoran ini disebut akibat bug ditemukan pada fitur, memungkinkan pengguna Instagram melihat data personal yang telah dihimpun oleh jejaring sosial ini.Pemilik data personal terdampak merupakan pengguna alat yang ditambahkan Instagram pada bulan April lalu, yaitu Download Your Data. Sejumlah pengguna ini meminta informasi tersebut kemudian mendapati password juga tercantum dalam plaintext di URL.Informasi ini yang juga tersimpan di server Facebook. Instagram menyebut bahwa hanya sejumlah kecil pengguna yang terdampak. Setelah permasalahan ini diketahui Instagram, sistem kemudian diubah sehingga tidak menampilkan password.Selain itu, Instagram juga menyebut bahwa informasi yang tersimpan di server Facebook juga telah dihapus. Instagram juga mengaku bahwa perusahaannya telah menghubungi seluruh pengguna Instagram terdampak, dan memberitahu mereka untuk mengubah password.Pengguna juga disarankan membersihkan daftar riwayat peramban sebagai langkah selanjutnya. Sebagai informasi, Facebook mengakuisisi Instagram pada tahun 2012 lalu, senilai USD1 miliar (Rp14,6 triliun).Kala itu, Instagram lebih dikenal masyarakat sebagai aplikasi berbagi foto yang menawarkan berbagai filter. Kemudian, aplikasi ini menambahkan fitur Stories, video berdurasi panjang, dan konten lain, menjadikannya lebih populer di kalangan masyarakat.Sebelumnya, Instagram akhirnya meluncurkan fitur "Your Activity". Di sini, Anda bisa mengatur batasan lama waktu penggunaan dan opsi untuk menonaktifkan notifikasi.Fitur ini bisa Anda temukan dengan mengetuk ikon tiga garis vertikal di pojok kanan atas halaman profil, pada opsi "Your Activity".(MMI)