Vida Raih Peringkat 1 Global di Studi Keamanan Biometrik NIST 2023

Jakarta: Memperingati Hari Privasi Data Internasional, Vida (PT Indonesia Digital Identity) mengumumkan kinerja dalam Biometric Security Study oleh National Institute of Standards and Technology (NIST). Vida meraih peringkat 1 secara global.Biometric Security Study NIST menetapkan standar tertinggi untuk mengevaluasi dan membandingkan solusi keamanan biometrik global. Prestasi ini memperkokoh posisi Vida diantara yang terbaik di ranah digital identity. Face Analysis Technology Evaluation oleh NIST adalah platform pengujian paling komprehensif untuk liveness detection bagi perusahaan biosecurity global.Studi ini menguji algoritma Presentation Attack Detection di berbagai skenario foto dan video untuk menentukan kekuatan protokol keamanan dalam mencegah pelanggaran atau deteksi positif palsu yang menyebabkan pengalaman yang buruk bagi pelanggan dan pengguna.Dalam setiap ujian ini, Vida telah menunjukkan keunggulan yang tak tertandingi, menetapkan standar baru dalam ranah keamanan biometrik. Meraih peringkat #1 dalam Biometric Security Study NIST pada Hari Privasi Data Internasional adalah pencapaian monumental bagi Vida, menekankan komitmennya terhadap standar global privasi data."Komitmen kami terhadap inovasi dan keamanan tidak berubah. Prestasi terbaru dalam studi NIST menggarisbawahi dedikasi kami untuk menetapkan standar global dalam solusi digital identity.""Pada Hari Privasi Data Internasional ini, kami merayakan kesuksesan kami dalam mendominasi secara nasional dan bersaing secara global bersama pemain terkenal. Prestasi ini adalah bukti dari usaha kami yang tanpa henti dalam inovasi dan keamanan," ungkap Gajendran Kandasamy, Co-Founder dan Chief Product and Information O cer of Vida.Dia menambahkan bahwa pengakuan ini menegaskan komitmen Vida terhadap keunggulan dan privasi data dalam lanskap digital identity yang berkembang pesat. Hasil studi dengan fokus impersonasi digital, kenyamanan penggunaan dan keamanan ini menunjukan algoritma biometrik Vida melampaui pesaing, menempati posisi teratas secara nasional dan internasional.