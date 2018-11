Yellowfin BI Signal dan Stories Jadi Solusi Analisis Anyar

: Yellowfin BI resmi meluncurkan solusi analisis data terbarunya, bertajuk Signal dan Stories. Kedua solusi ini ditujukan untuk membantu pengguna di bidang bisnis dan perusahaan secara keseluruhan untuk meningkatkan performa perusahaan.“Di era big data, cara memanfaatkan data menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis di dunia, termasuk Indonesia. Yellowfin mencoba memberikan pengguna bisnis kemampuan untuk dapat memanfaatkan data, sehingga bisa mengambil keputusan dengan lebih baik,” ujar Consultant and Trainer Minerra for Yellowfin, Steve Remington.Yellowfin Signal merupakan solusi yang ditawarkan dengan kemampuan untuk melakukan pencarian secara otomatis dan menyusun perubahan yang ditemukan pada data bisnis dalam waktu singkat.Temuan perubahan tersebut akan disampaikan melalui notifikasi via email ataupun aplikasi mobile, sehingga pengguna bisnis dapat menarik kesimpulan dan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.Sementara itu, Yellowfin Stories berkemampuan untuk menyuguhkan konteks utuh dalam bentuk narasi dari masing-masing data yang dibagikan oleh dashboard sistem. Solusi ini memungkinkan pengguna bisnis memahami data dengan lebih baik, sehingga menghindari salah tafsir dan pengambilan keputusan kurang tepat.Yellowfin menyebutkan bahwa dua solusi barunya ini telah didukung oleh teknologi kecerdasan buatan. Selain itu, mereka mengklaim, solusi miliknya lebih baik dari solusi enterprise lain karena bisa menawarkan data dengan lebih lengkap dan tanpa bias.Melalui solusi yang ditawarkannya, Yellowfin menyatakan bahwa produktivitas pebisnis akan naik hingga 20 persen berkat kemampuannya untuk mempersingkat waktu dalam menghimpun data, serta memperlancar komunikasi antarbagian di perusahaan.(ELL)