Google Rilis Laporan Year in Search 2022

Jakarta: Laporan Year in Search 2022 Google menampilkan hasil pengamatannya terkait perilaku konsumen dari tahun ke tahun dan menunjukan bahwa orang Indonesia lebih mendasarkan keputusan pembelian pada aspek kesepadanan terhadap nilai uang atau value for money.Selain itu, laporan ini juga menunjukan bahwa orang Indonesia mendasarkan keputusan pembelian pada tingkat kepercayaan terhadap merek. Laporan Year in Search 2022 Google juga menunjukan bahwa rata-rata konsumen menjadi lebih menuntut dan semakin memahami makna merek yang melebihi aspek harga dan kenyamanan.“Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa laporan tahun ini mencatat banyak sekali momen yang bisa dijadikan perenungan mendalam,“ ujar Head of Ads Marketing Google Indonesia Yolanda Sastra.Laporan ini dibagi menjadi tiga tema besar, yaitu Soul Searching, Value Hunting, dan Finding Joy, serta tujuh vertikal industri utama yaitu Teknologi, Media dan Hiburan, Kecantikan dan Perawatan Diri, Makanan dan Minuman, Transportasi, Perjalanan, dan Keuangan.Year in Search 2022 Google mencatat bahwa penelusuran untuk bandingkan dengan meningkat 50 persen dari tahun ke tahun (YoY), karena pembeli meluangkan waktu untuk membandingkan produk sebelum membuat keputusan pembelian.Sementara itu, penelusuran untuk review konsumen meningkat 60 persen YoY, dan penelusuran untuk buffet restaurant meningkat 60 persen YoY. Google juga mencatatkan peningkatan minat penelusuran sebesar 20 persen YoY untuk produk original.Laporan tahun ini, yang didasarkan pada data Google Trends periode bulan September 2021 hingga September 2022 dan Desember 2021 hingga Desember 2022, serta laporan e-Conomy SEA 2022, menyoroti sejumlah tren menarik.Tren tersebut termasuk penelusuran untuk remote work atau pekerjaan dari jarak jauh meningkat 60 persen YoY, sedangkan 42 persen responden survei mengatakan akan menolak pekerjaan jika tidak dapat bekerja dari rumah.Tren lainnya yaitu penelusuran untuk financial freedom atau kebebasan finansial meningkat 50 persen YoY, sedangkan penelusuran untuk work life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi meningkatkan 100 persen YoY.Laporan ini juga mencatat bahwa penelusuran untuk side hustle atau pekerjaan sampingan meningkat sebesar 50 persen YoY, dan penelusuran untuk hybrid learning atau pembelajaran hybrid meningkat 200 persen YoY.Berdasarkan laporan ini, Google merekomendasikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan merek saat ini juga untuk meningkatkan strategi mereka, termasuk menggunakan strategi pemasaran inklusif sebagai pola pikir yang mendasari semua hal, bukan hanya sebagai pelengkap.Selain itu, Google juga merekomendasikan merek untuk berpikir secara visual di luar penelusuran teks, termasuk menggunakan aset gambar menarik, serta menemui pembeli dimanapun mereka berada, baik secara offline atau online.Google juga merekomendasikan merek untuk membuat kampanye Performance Max, memberikan respon terhadap permintaan konsumen secara real time, serta menggunakan halaman Insights Google Ads.