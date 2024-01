SiteMinder Raih Penghargaan HotelTechAwards 2024 Kategori Konvergensi

Advertisement

Jakarta: SiteMinder diakui oleh HotelTechAwards 2024 atas keberhasilannya memimpin upaya menyatukan revenue management dan perangkat lunak pemasaran untuk hotel. Selama dua tahun berturut-turut, ia membawa pulang gelar 'Best Hotel eCommerce Platform'.Penghargaan ini dianugerahkan kepada perusahaan yang dinilai berhasil menyatukan semua kapabilitas kritikal yang dibutuhkan pelaku bisnis perhotelan untuk berhasil secara online. Kapabilitas-kapabilitas tersebut antara lain adalah distribusi, pemesanan langsung, dan mempertahankan kehadiran secara online.SiteMinder senantiasa menaruh perhatian penuh pada kebutuhan pelanggan dan menerima People's Choice Award untuk tahun ketiga berturut-turut. SiteMinder juga telah menerima penghargaan tertinggi dalam kategori masing-masing ‘Best Channel Manager’, ‘Best Booking Engine’ serta ‘Best Hotel Website Design’.Selain itu, SiteMinder telah dinobatkan sebagai top finalist dalam kategori ‘Best Hotel Management System’ untuk Little Hotelier, solusi all-in-one perusahaan untuk penyedia akomodasi kecil.Leah Rankin, Chief Product Officer di SiteMinder mengungkapkan bahwa bagi seluruh tim SiteMinder, ini merupakan sebuah kehormatan untuk bisa diakui oleh para pelanggan yang turut mendorong semangat dan komitmen perusahaan dalam membangun platform hotel yang terintegrasi penuh di masa depan.“Misi kami adalah membuat manajemen pendapatan yang canggih dapat diakses oleh semua hotel di seluruh dunia, dan penghargaan seperti ini berfungsi sebagai pengakuan bahwa kami memiliki pondasi terkuat dalam teknologi di industri perhotelan untuk mewujudkannya.""Para pelaku bisnis perhotelan dari lebih 40.000 akomodasi di seluruh dunia, yang menghasilkan pendapatan lebih dari USD45 miliar yang berasal dari lebih 115 juta pemesanan tahun lalu, telah memberitahu kami bahwa melalui penghargaan ini, mereka memiliki visi yang sama dengan kami untuk masa depan dengan kapabilitas revenue management canggih yang mendalami setiap aspek solusi teknologi hotel," paparnya.Platform SiteMinder saat ini mengintegrasikan channel management (manajemen saluran), direct booking (pemesanan langsung), market intelligence (intelegensi pasar), metasearch (pencarian meta), dan solusi pembayaran bersama dengan ekosistem mitra industri hotel terbesar dengan lebih dari 1.800 sistem dan konsultan hotel yang berpusat pada revenue.Platform SiteMinder berikutnya, yang akan dirilis akhir tahun ini, akan mengintegrasikan optimalisasi pendapatan, distribusi, dan intelligence untuk meningkatkan dinamika operasi hotel.Jordan Hollander, CEO Hotel Tech Report yang merupakan host dari penghargaan tahunan HotelTechAwards mengatakan, konvergensi mengacu pada gagasan bahwa untuk memaksimalkan pemesanan hotel, pemasar hotel harus berpengalaman tidak hanya dalam pemasaran tetapi juga penjualan, distribusi, dan manajemen pendapatan."Konvergensi dalam peran komersial ini telah menyebabkan peningkatan kepercayaan pada perangkat lunak untuk mengelola semua kompleksitas."Jordan menjelaskan, selain point solutions, penghargaan tahunan user choice awards mengakui platform ecommerce teratas yang mencakup semua kapabilitas penting yang diperlukan bagi hotel untuk membangun online web presence dan menghasilkan pemesanan online baik secara langsung dan tidak langsung.“Meskipun ini adalah tahun paling kompetitif dalam sejarah, SiteMinder tetap berhasil meraih penghargaan prestisius ini," ujarnya.Rio Kurniawan, Revenue Manager di Golden Hill by Golden Tulip, Batu, Jawa Timur berpendapat bahwa platform SiteMinder turut memudahkan aktivitas pengelolaan dan mengunggah jatah kamar.“Load time juga sangat cepat dan platform-nya sangat user-friendly. Hal ini membuat kami sangat dimudahkan untuk mencari pemesanan tamu. Desainnya juga bagus dan selalu berkembang,” tutupnya.