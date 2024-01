Pesan Apple Vision Pro Mungkin Perlu Perangkat Apple dengan Face ID

Advertisement

Jakarta: Apple baru-baru ini mengumumkan akan mulai menerima pesanan untuk Apple Vision Pro di Amerika Serikat pada tanggal 19 Januari pukul 5.00 pagi Waktu Pasifik, dengan unit pertama diperkirakan akan dikapalkan pada tanggal 2 Februari.Mengutip GSM Arena, kehadiran banyak produk baru dinilai akan menyebabkan Apple Vision Pro kekurangan perangkat keras, sehingga ketersediaan awal untuk produk ini diperkirakan akan sangat terbatas.Laporan yang beredar menginformasikan bahwa pre-order awal Vision Pro akan membutuhkan pemindaian wajah dengan perangkat Apple kompatibel dengan Face ID. Dengan demikian, calon pembeli harus mempersiapkan iPhone atau iPad kompatibel dan aplikasi Apple Store versi terkini untuk melalui proses tersebut.Selain itu, MacRumors juga menemukan untaian kalimat di aplikasi Apple Store bertuliskan “You may scan your face to determine your size for Apple Vision Pro”, atau Anda dapat memindai wajah untuk menentikan ukuran perangkat Apple Vision Pro Anda.Kalimat ini mengindikasikan bahwa pemindaian tersebut berpeluang sebagai salah satu langkah yang tidak diharuskan untuk dilakukan pengguna, namun Apple diperkirakan akan menggunakannya sebagai filter untuk konsumen awal yang paling antusias.Hal menarik lainnya yaitu Apple Vision Pro hadir dengan Solo Knit Band dan Dual Loop Band, dan ditawarkan dengan Light Seal dan dua Light Seal Cushion berbeda dalam kotak kemasan penjualan, serta kain lap, baterai, kabel USB-C dan adapter USB-C.Apple diperkirakan menginginkan Vision Pro menjadi perangkat yang sangat personal dan terkostumisasi untuk pembelinya, bukan perangkat yang mudah dibagikan dengan pengguna lain. Fakta ini semakin didukung oleh persyaratan pembelian sisipan optik ZEISS opsional seharga $149 (USD2,3 juta) bagi pengguna yang membutuhkan koreksi penglihatan.Apple juga menjelaskan secara detail kebijakan demonstrasi perangkat di toko miliknya untuk Vision Pro. Demonstrasi perangkat ini awalnya akan dilakukan selama peluncuran pada akhir pekan, dengan basis first-come-first-serve atau akan melayani konsumen yang datang lebih dulu.Namun, Apple masih mengharuskan konsumen untuk mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Sebagai pengingat, Apple peluncuran awal Vision Pro hanya dilakukan di Amerika Serikat dan dalam varian tunggal yaitu 256GB seharga USD3.499 (Rp54,4 juta).Apple juga mengindikasikan akan merilis Vision Pro dengan varian kapasitas ruang penyimpanan intenal lain di masa mendatang.