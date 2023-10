Samsung Bergabung dengan Google Tekan Apple Dukung Pesan RCS

Advertisement

Jakarta: Bulan September lalu, Google mengolok-olok Apple dengan mengunggah iklan palsu untuk produk Apple bertajuk iPager. Tujuan dari iklan ini adalah untuk menggarisbawahi bahwa Apple masih menggunakan teknologi pesan SMS/MMS yang ketinggalan zaman.Mengutip Phone Arena, teknologi ini digunakan Apple saat mengirimkan pesan ke pengguna Android. Google mencoba menekan Apple untuk mendukung Rich Communication Services (RCS), menyuguhkan fitur serupa iMessage kepada pengguna Android saat dalam chat dengan pengguna RCS lain.Saat pengguna perangkat iOS bergabung dalam chat yang sebelumnya dibuat hanya untuk pengguna RCS, pesan tidak lagi didukung enkripsi end-to-end, gambar berkualitas tinggi, menghilangnya indikator mengetik, bukti pesan terbaca, ataupun dukungan untuk pesan lebih besar.Selain itu, teks juga akan menempati gelembung berwarna hijau alih-alih gelembung berwarna biru. Kendati demikian, Apple tidak berencana untuk mendukung RCS sebab iMessage dipertimbangkan sebagai nilai jual utama untuk iPhone.Namun dengan RCS, pengguna juga kan mendapatkan fitur yang sama dengan iMessage. Kini, Samsung mendukung Google dengan merilis iklan baru berdurasi 20 detik. Iklan ini bertajuk Gelembung hijau dan biru ingin bersatu. Bantu Apple #mendapatkanpesanini” (“Green bubbles and blue bubbles want to be together. Help Apple #GetTheMessage”).Iklan ini menampilkan percakapan teks antara gelembung teks berwarna hijau dan biru. Romeo membalas pesan dari Juliet, mengindikasikan bahwa ia membenci kondisi saat ini, dan meminta Juliet untuk berbicara dengan orang tuanya.Juliet membalas bahwa ia sudah mencoba namun orang tuanya tetap bersikeras untuk memisahkan mereka, dan menyebut dirinya juga tidak memahami kondisi tersebut. Gambar kemudian menampilkan balasan dari Romeo.Dalam balasan tersebut, Romeo mempertanyakan kesalahan yang mungkin pernah dilakukan pihak hijau kepada pihak biru, dan menegaskan bahwa mereka juga gelembung. Juliet kemudian menyebut bahwa semua orang ingin mereka bersama.Satu-satunya cara Apple akan mendukung RCS hanya jika dipaksa oleh Digital Market Act (DMA) dari Uni Eropa. Namun untuk saat ini, platform pesan iMessage tidak memiliki jumlah pengguna aktif bulanan yang memadai di 27 negara anggota Uni Eropa untuk menjadi pihak yang harus mematuhi regulasi tersebut atau gatekeeper.Setelah ditentukan sebagai gatekeeper oleh Uni Eropa, DMA akan memaksa Apple untuk mendukung seluruh platform pesan kompetitif di iPhone di pasar Eropa. Sementara itu untuk saat ini, status quo dinilai menguntungkan Apple.Hal ini diperkirakan karena sebagian besar pengguna Android tidak memahami bahwa mereka bisa memiliki kemampuan yang sama seperti iMessage dengan menggunakan RCS dan mengirimkan pesan kepada pengguna RCS lain.