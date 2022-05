Seagate Rilis Hard Disk Eksternal Bertema Stars Wars Galaxy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Seagate kembali merilis produk storage berbasis hard disk eksternal dengan tema khusus. Kali ini mereka meluncurkan Seagate HDD Eksternal FireCuda yang memiliki tampilan Star Wars Galaxy.Di sini tersedia tiga pilihan tampilan dengan karakter berbeda, Boba Fett sang pemburu hadiah legendaris, Grogu yang ceria, dan sang Mandalorian. Tidak hanya didesain dengan wajah dan warna yang dipoles sesuai karakter, di sini juga ada LED RGB yang bisa menyala sesuai tema tersebut.Peluncuran Seagate HDD Eksternal FireCuda bertepatan dengan jargon populer di kalangan penggemar Star Wars yaitu "May the Force be With You”. Seagate resmi bekerja sama dengan Lucasfilm untuk menyediakan sejumlah produk bertema Star Wars ke depannya.“Kami dengan bangga mengumumkan rilis terbaru dalam kolaborasi berkelanjutan dengan Lucasfilm, yang menghadirkan tiga desain baru dan ikonik bagi para pemain game serta penggemar Star Wars”, tutur Wakil Direktur Utama Senior di Bidang Bisnis dan Pemasaran Seagate Technology, Jeff Fochtman.“Mulai dari desain hingga fungsi hard disk, rilis terbaru ini menghadirkan The Force ke battlestation para penggemar berat Star Wars,” ujarnya. Produk ini ditawarkan Seagate dengan kapasitas storage sebesar 2TB.Seagate HDD Eksternal FireCuda menggunakan interface USB 3.2 Gen1 dan dilengkapi layanan garansi terbatas selama tiga tahun serta Rescue Data Recovery Services. Perangkat ini bisa digunakan pada PC (Windows), Mac, PlayStation, dan Xbox.Seagate HDD Eksternal FireCuda bertema Star Wars dijual lewat official store di Tokopedia dengan sistem pre-order hingga tanggal 6 Mei 2022. Harga yang ditawarkan saat launching adalah Rp1.499.000 dan menjadi Rp1.749.000 untuk harga normal.