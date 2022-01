HUAWEI Hadirkan MateBook D15 Baru dan Nikmati Promo Seri MateBook Lainnya

Sambut 2022 Lebih Produktif Bersama Program Better Together dari Huawei

Pilihan Laptop Terbaik Sesuai Kepribadian Anda dengan Penawaran Menarik

Saat ini, beraktivitas dari jarak jauh menjadi hal yang lumrah dilakukan. Gaya hidup pun turut berubah mengikuti tuntutan fleksibilitas tinggi, termasuk online meeting, seminar virtual, dan lain sebagainya.Perkembangan tren dan kebutuhan ini membuat publik mencari laptop yang mumpuni dan kaya akan fitur andal. Huawei memahami dinamika tersebut dengan menghadirkan MateBook D15 varian Intel Core i5 dan promo untuk MateBook Family yang merupakan jajaran produk laptop dengan inovasi terkini yang mampu mendukung beragam skenario kehidupan.Mewarisi DNA produk PC Huawei yang dikenal tangguh dan desain premium, MateBook Family hadir dengan peningkatan teknologi dan desain Ultra-slim yang memberi kesan powerful, stylish dalam performa komputasi, dan integrasi ekosistemnya.HUAWEI MateBook D15 i5 terbaru akan diperkenalkan pada 19 Januari 2022, dengan mengusung desain Ultra-slim dengan layar 15,6 inci dan serangkaian fitur yang ditingkatkan, kinerja bertenaga, desain penuh gaya, dan konektivitas berkecepatan tinggi.Sebagaimana produk-produk MateBook Family lainnya, laptop ini juga turut dilengkapi dengan Huawei Share dan Fingerprint Power Button yang menjadikannya lebih dari sekadar alat produktivitas, melainkan juga asisten cerdas yang membantu pelanggan senantiasa unggul dalam bekerja, akademis, hiburan, dan berbagai skenario lainnya.Untuk memaksimalkan daya, HUAWEI MateBook D15 i5 dilengkapi dengan Intel® Core™ i5-10510U Generasi ke-10 yang berjalan hingga 4,9GHz. Dukungan proses tersebut dapat menangani semuanya mulai dari pengeditan gambar dan video, rendering model 3D hingga online game yang intens dengan mudah. Menariknya lagi, HUAWEI MateBook D15 Ini juga unggul dalam multitasking, menjadikannya pendorong produktivitas yang sempurna untuk berbagai skenario. SSD yang disertakan juga sudah 512 GB."Saat ini kami meluncurkan serangkaian produk andalan MateBook Family, seperti HUAWEI MateBook 14s dan 14 sebagai laptop premium ringan terdepan di kelasnya, serta HUAWEI MateBook D14 dan HUAWEI MateBook D15 yang menjawab kebutuhan akan perangkat laptop mumpuni di segmen entry-level. Kehadiran MateBook Family dirancang secara eksklusif untuk memenuhi kebutuhan dan melampaui harapan di seluruh pekerjaan, gaya hidup, dan hiburan," kata Country Head of Huawei CBG Indonesia Patrick Ru.HUAWEI MateBook D15 i5 yang akan hadir untuk Pre-Order pada 19 Januari 2022 dengan harga spesial Rp9.999.000 serta gratis Office 365, Backpack, dan Wireless Mouse.Program Better Together pada periode 19 hingga 28 Januari 2022. Program ini memberikan serangkaian penawaran menarik pada produk-produk laptop MateBook Huawei unggulan yang dapat memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan meningkatkan produktivitas.Program Better Together menghadirkan perangkat Huawei dengan berbagai rangkaian penawaran menarik. Seluruh laptop seri MateBook tersedia di offline store seperti Erafone, Urban Republic, HUAWEI HES Store, dan Datascript Mall. Selain itu, produk-produk MateBook Family juga tersedia juga di beberapa mitra e-commerce terkemuka, seperti Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli, Lazada dan Eraspace.Menariknya untuk setiap pembelian produk MateBook Family di program Better Together, konsumen berkesempatan untuk mendapatkan Gentle Monster gratis seharga Rp6 juta, diskon di seluruh toko hingga 40 persen ditambah voucher hingga Rp200 ribu, serta subsidi gratis biaya pengiriman pada Huawei Official Store Grand Opening terbaru di Tokopedia.Beragam pilihan laptop terbaik dari MateBook Family kini semakin ditingkatkan performanya oleh Huawei, yang mana konsumen dapat menikmati keunggulannya melalui penawaran terbaik dari program Better Together.Mari mengenal lebih dekat rekomendasi laptop yang sesuai dengan kepribadian Anda, di bawah ini:Kombinasi langka antara desain tipis dan ringan dengan kinerja andal dan layar premium pada HUAWEI MateBook 14s dan 14 sangat cocok bagi generasi muda yang memperhatikan visual dan konten serta performa tangguh.Bagi yang mencari perpaduan antara layar sentuh 2.5K dengan Refresh Rate 90 Hz, HUAWEI MateBook 14s merupakan pilihan terbaik. Bagi anda yang mencari laptop tanpa layar sentuh dengan fitur terbaik, HUAWEI MateBook 14 menjadi pilihan yang tepat.Dapatkan harga special untuk HUAWEI MateBook 14s selama program Better Together 2022 dengan hanya Rp16.999.000 disertai hadiah tambahan berupa GRATIS Office 365, Backpack, dan Wireless Mouse. Selain itu, HUAWEI MateBook 14 seharga Rp13.999.000 disertai hadiah tambahan. Kedua laptop ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi, sering bekerja secara mobile, content creator, dan mereka yang membutuhkan laptop yang mumpuni untuk mengedit foto atau video.HUAWEI MateBook D14 dan D15 hadir sebagai laptop di segmen entry-level yang memberikan gaya berkelas dan manfaat terdepan bagi konsumen muda. Seri HUAWEI MateBook D merupakan pilihan terbaik bagi pelajar maupun fresh graduates yang memiliki produktivitas dan mobilitas tinggi serta senang bekerja dengan data, laptop ini dapat menjadi pendamping terbaik dalam menentukan tujuan baru di tahun 2022.HUAWEI MateBook D14 adalah salah satu laptop 14 inci teringan dan tertipis di kelasnya. Ditambah dengan bezel berdesain compact dan dukungan Intel® Core™ i3-1011U Generasi ke-10 yang mampu running hingga 4,9GHz. Konsumen bisa mendapatkan laptop HUAWEI MateBook D14 seharga Rp8.999.000 yang disertai hadiah dan cashback tambahan selama kampanye Better Together berlangsung.Selain itu, konsumen bisa mendapatkan HUAWEI MateBook D15 i5 yang akan hadir untuk Pre-Order pada 19 Januari 2022 dengan harga spesial Rp9.999.000 beserta hadiah tambahan Office 365,Backpack, dan Wireless Mouse, dan untuk varian HUAWEi MateBook D15 i3 seharga Rp8.999.000 dengan cashback sebesar Rp400 ribu.Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi Instagram @ huaweimobile dan laman berikut ini