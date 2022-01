Kulkas Pintar Samsung Family Hub Hadir di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung Electronics Indonesia resmi memperkenalkan kulkas pintar terbarunya, Family Hub. Kulkas ini hadir dengan panel layar sentuh yang menawarkan berbagai fitur diklaim mampu menghubungkan anggota keluarga saat berada di rumah.“Kulkas Samsung Family Hub tidak ubahnya asisten pintar yang akan membantu Anda menjadi chef andal di rumah, membuat Anda senantiasa terhubung dengan keluarga dan menjadi bagian dari smart home hingga mampu terhubung dengan berbagai perangkat pintar lain di rumah,” ujar Head of Home Appliances Product Marketing Samsung Electronics Indonesia Melvin Rubianto.Samsung mengunggulkan kehadiran layar sentuh pada bagian pintu kulkas Family Hub, meneruskan tradisi ini melalui fitur whiteboard, kanvas yang memungkinkan pengguna menuliskan pesan atau sketsa secara digital.Panel layar ini dapat dihubungkan dengan smartphone melalui aplikasi SmartThings, memungkinkan pengguna melakukan sinkronisasi pada fitur Calendar, sehingga dapat membagikan jadwal kegiatan dengan anggota keluarga di rumah.Fitur ini juga tersinkronisasi dengan layanan Google dan Microsoft Outlook, sehingga jadwal acara yang tercatat di email dapat muncul di panel layar Samsung Family Hub. Selain itu, Samsung juga membenamkan sejumlah aplikasi seperti Spotify sebagai aplikasi bawaan.Dengan demikian, pengguna dapat menikmati konten multimedia, termasuk lagu kesukaan, via panel layar ini. Samsung juga membekali Family Hub dengan fitur mirroring yang juga kompatibel dengan Smart TV, sehingga pengguna dapat menikmati konten di Smart TV via panel layar di kulkas.Selain itu, Samsung Family Hub juga berbekal fitur Smart Recipe, berkemampuan menampilkan resep masakan yang sudah dikurasi dan disesuaikan dengan preferensi pengguna. Resep tersebut berisi bahan dan panduan memasak per langkah dan dengan instruksi suara.Pengguna dapat menambahkan resep tersebut ke aplikasi Meal Planner, yang dapat dimanfaatkan untuk merencanakan masakan selama kurun waktu yang ditentukan. Fitur ini juga terintegrasi dengan fitur Shopping List, yang juga terintegrasi ke smartphone.Dengan demikian, pengguna dapat berbelanja bahan masakan sesuai daftar yang juga dapat diakses via smartphone. Kulkas Samsung Family Hub juga berbekal fitur View Inside, berkemampuan memeriksa isi kulkas dengan bantuan kamera khusus yang terpasang di bagian dalam perangkat.Sayangnya, kamera ini hanya dapat menampilkan isi kulkas pada dua baris teratas dan bersifat statis atau tidak dapat digerakan ke arah yang diinginkan. Fitur View Inside ini juga dapat diakses via aplikasi SmartThings via smartphone.Samsung Family Hub tersedia di Samsung.com mulai tanggal 27 Januari 2022, seharga Rp29.999.000. Selama periode promo, konsumen berpeluang untuk mendapatkan bonus langsung dengan nilai total sebesar Rp2.799.000, berupa Samsung Galaxy M12 dan cashback senilai hingga Rp1.000.000.Tersedia juga cicilan nol persen hingga 24 bulan dengan kartu kredit rekanan bank yang berpartisipasi. Promo ini berlaku mulai tanggal 27 Januari hingga 6 Februari 2022.