WhatsApp Tambahkan Opsi Sembunyikan Status Last Seen

(MMI)

Jakarta: Pekan lalu, WhatsApp mulai menggulirkan fitur reaksi emoji, dan diperkirakan akan segera mengimplementasikan fitur lainnya. Dengan perilisan beta terbaru dari aplikasi iOS miliknya, WhatsApp menambahkan opsi memungkinkan pengguna membatasi jumlah individu yang dapat melihat status Last Seen.Sebagai pengingat, status Last Seen merupakan fitur yang mengindikasikan waktu terakhir pengguna memeriksa aplikasi, serta cara mengetahui bahwa kontak berpotensi telah melihat pesan yang pengguna kirim, meski fitur berkemampuan menjadi bukti pesan telah dibaca dalam kondisi nonaktif.Mengutip Engadget, WhatsApp memungkinkan pengguna untuk membatasi pengguna lain yang dapat melihat status Last Seen hanya untuk kontak. Pengguna juga dapat menonaktifkan fitur itu seluruhnya.Namun, pengguna tidak memiliki kemampuan untuk mencegah individu spesifik mengetahui informasi tersebut. WhatsApp iOS beta versi 22.9.0.70 menambahkan opsi My Contacts Except baru di bawah bagian Last Seen di pengaturan privasi aplikasi pesan instan tersebut.Menambahkan individual pada daftar tersebut juga mencegah pengguna melihat status Last Seen dari individu tersebut. WhatsApp juga mengimplementasikan lebih banyak kendali privasi granular, baik untuk foto profil maupun bagian About.Dengan diujinya versi beta di Android dan iOS, fitur ini diperkirakan akan tersedia secara resmi di WhatsApp dalam waktu dekat. Sebelumnya, WhatsApp mengumumkan rencananya untuk memperkenalkan Communities, fitur pengelompokan pengguna dengan minat yang sama.Community pada dasarnya merupakan kumpulan dari kelompok. Pengguna dapat menciptakan Community dengan menambahkan grup dengan tema serupa. Admin Community kemudian dapat mengelola grup dalam komunitas ini dan mengirimkan pesan ke seluruh grup sekaligus.Selain itu, WhatsApp juga mengumumkan tengah berusaha untuk menghadirkan peningkatan besar dalam menangani pesan suara. WhatsApp mengungkap bahwa sebanyak tujuh miliar pesan suara dikirimkan setiap hari di platform karyanya.Peningkatan ini termasuk dukungan untuk menghentikan sementara waktu perekaman suara, sehingga pengguna dapat meneruskan perekaman saat siap dan fungsi preview draft.