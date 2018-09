Google Umumkan Acara Lain di Paris pada 9 Oktober

: Setelah berbagai spekulasi, Google akhirnya mengonfirmasi terkait dengan penyelenggaraan acara di New York City pada 9 Oktober mendatang. Pada acara tersebut, Google akan mengumumkan rangkaian produk baru, termasuk Pixel 3 dan Pixel 3 XL baru.Namun kini, Google mengirimkan undangan untuk acara berbeda pada 9 Oktober, yang akan dihelat di Paris. Sebagai acara terpisah dari yang telah diumumkan sebelumnya di New York, Google bersiap menyelenggarakan dua acara secara simultan.Selain itu, acara di New York akan menjadi ajang peluncuran Pixel 3 di Amerika Serikat, sedangkan acara di Paris bertindak sebagai acara peluncuran di Eropa. Hal ini mengindikasikan bahwa Google sangat terfokus dalam perilisan dua smartphone terbaru karyanya.Google juga akan menekankan pada rangkaian bahasa yang kini mendukung Google Assistant. Raksasa teknologi ini juga berpeluang untuk menggulirkan update perangkat Google Home atau ketersediaan produknya secara lebih luas di Eropa.Selain informasi yang telah disebutkan, kedua acara Google tersebut tidak akan menjadi medium untuk mengumumkan hal lain.Pengumuman ini hanya mengonfirmasikan bahwa Google kini lebih menyeriusi pasar Eropa. Google juga diperkirakan akan menggelar kampanye besar di pasar Eropa setelah pengumuman dihelat.Sebelumnya, Jon Prosser, kreator video pada saluran Front Page Tech menyebut bahwa Google telah menghubunginya dan YouTuber lain, meminta izin untuk menggunakan bagian dari video karya mereka terkait dengan Pixel 3 XL.Menurut perjanjiannya dengan Google, Prosser mengaku tidak banyak informasi yang dapat diungkapnya. Sejumlah pihak memperkirakan bahwa tindakan ini dilakukan Google untuk menciptakan reaksi kuat guna ditampilkannya pada acara peluncuran Pixel 3 XL.(MMI)