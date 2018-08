Google Terus Lacak Lokasi Pengguna via Peramban dan Maps

Ketika Anda sudah mematikan opsi Location History dari Google, Anda mungkin berpikir Google tidak lagi melacak posisi Anda. Kenyataannya, Google bisa terus mengumpulkan data lokasi Anda dan bahkan melacak posisi Anda dari menit ke menit.Tidak hanya itu, Google juga bisa mengingat alamat rumah Anda dan tempat-tempat yang telah Anda kunjungi sepanjang hari, lapor Associated Press. Media itu menemukan bahwa Google terus melacak posisi Anda melalui layanan seperti Google Maps, fitur cuaca dan pencarian di peramban.Pada dasarnya, semua kegiatan yang Anda lakukan via layanan Google bisa digunakan untuk melacak posisi Anda. Dengan mematikan Location History, Anda hanya membuat Google berhenti menambahkan pergerakan Anda ke fitur Timeline, yang menunjukkan secara visual kemana saja Anda telah pergi.Sebenarnya, ada cara untuk membuat Google berhenti melacak posisi Anda. Anda harus masuk ke menu Settings dan mematikan "Web and App Activity".Jika Anda melakukan itu, Google tidak lagi bisa menyimpan informasi dimana Anda berada menggunakan aplikasi Maps atau ketika Anda melakukan pencarian pada peramban, lapor The Verge.Selama Web and App Activity berada dalam keadaan aktif -- secara default opsi ini memang berada dalam keadaan aktif -- maka Google akan menyimpan lokasi Anda berdasarkan waktu. Anda bisa menghapus informasi itu dengan mengakses situs myactivity.google.com Google membela diri dengan menyebutkan, fungsi dan tujuan dari Location History sudah jelas."Location History adalah produk Google yang pengguna bisa gunakan atau tidak dan pengguna memiliki kendali untuk mengedit, menghapus atau mematikannya kapanpun mereka mau," kata juru bicara Google."Kami memastikan pengguna Location History tahu ketika mereka menonaktifkan fitur itu, kami akan terus menggunakan informasi lokasi untuk memperbaiki pengalaman penggunaan ketika mereka melakukan pencarian atau menggunakan Google untuk mencari alamat."Meskipun begitu, sebagian besar pengguna kemungkinan tidak tahu akan hal itu. Mereka kemungkinan tidak sadar bahwa opsi "Web and App Activity" juga mengatur tentang pengumpulan informasi lokasi yang Google lakukan.Perusahaan teknologi pernah terlibat masalah dengan polisi karena peraturan privasi yang membingungkan. Komisi Telekomunikasi Federal AS (FTC) pernah memberikan denda pada perusahaan besar seperti Facebook dan Uber karena mereka menyesatkan pengguna terkait apa yang mereka lakukan dengan data pengguna.(MMI)