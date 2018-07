Ada Lagi, Penampakan Xiaomi Mi A2

: Xiaomi Mi A2 diperkirakan akan berbekal hardware yang sama dengan Mi 6X yang baru diluncurkan.Perbedaan antara Mi 6X dan Mi A2 adalah Mi A2 menggunakan sistem operasi Android default, sebagai bagian dari program Android One, serupa dengan yang terjadi pada tahun lalu dengan Mi Mix 5X dan Mi A1.Informasi terkait Mi A2 melalui gambar menu About beredar, menampilkan bahwa perangkat tidak menggunakan MIUI.Tampilan tersebut dinilai tidak mengejutkan, dan prototipe pada gambar ditampilkan menggunakan Android 8.1 Oreo dengan patch keamanan edisi bulan Mei. Perangkat versi akhir diharapkan akan dibekali dengan update keamanan dalam versi terbaru.Gambar Menu About tersebut turut mengonfirmasikan bawa Mi A2 akan didukung Qualcomm Snapdragon 660, chipset yang juga mendukung Mi 6X. Mi A2 diperkirakan akan mulai dipasarkan pada bulan Agustus mendatang.Selain itu, Mi A2 juga akan dibekali dengan layar sentuh 6 inci dan beresolusi 1080 x 2160 piksel. Ponsel cerdas ini juga aka berbekal RAM 4GB, kamera belakang ganda 12MP+20MP, kamera depan 20MP dan baterai berkapasitas 3.010 mAh.Sebelumnya, Xiaomi merilis Mi 6X edisi khusus bertema Hatsune Miku Mi 6X. Smartphone yang tersedia dalam jumlah terbatas ini hadir dengan warna hijau teal dengan tema Miku, sang idola virtual dari Jepang.Hanya tersedia sebanyak 5.000 unit, ponsel ini memiki nomor serial dan kotak yang ketika dibuka akan menampilkan "panggung" dari Hatsune Miku.Sementara itu, poster yang beredar di internet dan diklaim sebagai gambar Mi Mix 3 menampilkan siluet smartphone dengan bagian yang mencuat keluar di sisi atas. Bagian tersebut mengindikasikan bahwa Xiaomi akan membekali Mi Mix 3 dengan bagian yang dapat bergerak tersebut untuk mengurangi dimensi bezel secara keseluruhan.(MMI)