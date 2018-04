Xiaomi akan Rilis Dua Ponsel Android One?

Kurang dari satu minggu sejak Xiaomi meluncurkan Mi 6X , mereka dikabarkan mempersiapkan dua smartphone Android One.Mi 6X diperkirakan akan meluncur sebagai Mi A2, sama seperti Mi 5X yang diluncurkan sebagai Mi A1, yang merupakan smartphone Android One pertama Xiaomi.Menurut laporan terbaru, perusahaan asal Tiongkok itu akan memperkenalkan smartphone berharga terjangkau selain penerus Mi A1. File firmware yang bocor memulai rumor bahwa Xiaomi akan meluncurkan dua smartphone Android One, lapor NDTV.Menurut laporan XDA Developers, file firmware yang bocor ini menjadi tanda kemunculan dua smartphone Android One dari Xiaomi. Kedua ponsel itu akan memiliki nama kode "jasmine_sprout" dan "daisy_sprout".Mi A1 memiliki nama kode "tissot_sprout". Penggunaan kata "sprout" tampaknya merupakan tanda dari smartphone yang hadir di bawah program Android One milik Google.File firmware yang bocor menunjukkan bahwa tidak ada aplikasi MIUI pada smartphone tersebut. Selain itu, juga ditemukan file XML dengan judul "com.google.android.feature.ANDROID_ONE_Experience" yang ada dalam folder izin sistem.Dari file firmware itu juga diketahui bahwa ponsel dengan nama kode jasmine_sprout menggunakan Qualcomm Snapdragon 660 sebagai prosesor, chip yang sama yang digunakan pada Mi 6X.Ada beberapa spesifikasi lain yang menunjukkan kesamaan dengan Mi 6X. Namun, masih belum diketahui apakah perangkat Android One ini memang varian dari Mi 6X atau perangkat baru sama sekali.XDA Developer juga menemukan smartphone lain dengan nama kode daisy_sprout, mengimplikasikan bahwa perangkat ini juga merupakan ponsel Android One.Dikabarkan, perangkat ini akan menggunakan Qualcomm Snapdragon 625, prosesor yang sama yang digunakan pada Mi A1. Itu artinya, ponsel ini akan hadir dengan harga yang lebih terjangkau dari jasmine_sprout.(MMI)