Apple Pasang Program Kembali ke Sekolah untuk iPad

: Apple mengumumkan program Back to School tahun 2018, menghadirkan penawaran menarik seperti headset Beats gratis jika membeli Apple iPad Pro. Namun, Apple memberikan sejumlah persyaratan agar konsumen dapat menikmatinya.Apple mengharuskan konsumen yang ingin menikmati program ini untuk dapat membuktikan bahwa mereka merupakan mahasiswa, atau orang tua dari mahasiswa. Guru dan anggota institusi pendidikan lain juga disebut dapat menikmati keuntungan yang ditawarkan oleh program ini, jika berhasil membuktikannya.Pelajar, guru atau anggota institusi pendidikan lain dapat membeli Apple iPad Pro seharga mulai USD629 (Rp9,04 juta) untuk model berlayar 10,5 inci, atau USD779 (Rp11,2 juta) untuk iPad Pro berlayar 12,9 inci.Selain menawarkan tablet ini dengan dukungan earphone Power3 Wireless, Apple juga menghadirkan harga promo untuk sejumlah aksesori tertentu. Sebagai contoh, konsumen yang memenuhi syarat promosi ini dapat membeli Apple Pencil seharga USD89 (Rp1,3 juta).Konsumen yang memenuhi syarat tersebut juga berpeluang untuk menukarkan perangkat mereka guna mendapatkan Apple Store Gift Cards pra-bayar.Tautan pada situs Apple Back to School akan memungkinkan pelajar untuk mengetikan informasi terkait ponsel, tablet, komputer, smartwatch atau perangkat lain untuk mengetahui jumlah yang akan didapatkan.Apple mengumumkan akan menukarkan smartphone dengan Apple Store Gift Cards bernilai USD290 (Rp4,2 juta), tablet bernilai USD250 (Rp3,6 juta), komputer bernilai USD USD1.000 (Rp14,4 juta) dan smartwatch bernilai USD175 (Rp2,5 juta).Ditawarkan seharga USD199,99 (Rp2,9 juta), pelajar, guru dan pendidik dapat membeli Pro Apps Bundle berisi aplikasi untuk editor video dan musisi. Aplikasi yang termasuk dalam paket tersebut adalah Final Cut Pro X, Logic Pro X, Motion 5, Compressor 4, dan MainStage 3.Pelajar juga berpeluang untuk berlangganan Apple Music seharga USD4,99 (Rp71.712) per bulan. Harga tersebut 50 persen lebih terjangkau dari harga berlangganan reguler yang ditawarkan oleh Apple Music.(MMI)