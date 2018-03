Perusahaan Asal Yogyakarta Ciptakan Inovasi Perlindungan Siber

Perusahaan keamanan internet asal Yogyakarta, Sydeco memperkenalkan dua produk terbaru mereka yakni Secure System of Transmission dan ARCHANGEL.Kedua produk ini disebut Patrick Houyoux, Presdir Sydeco, dikembangkan oleh ahli IT muda asal Yogyakarta memanfaatkan teknologi machine learning.Secure System of Transmission (SST) adalah sebuah sistem keamanan data yang memiliki dua “agen cerdas” di titik pengirim dan penerima berfungsi untuk melindungi data, baik secara otomatis maupun on-demand.Dijelaskan bahwa agen pengirim akan mengubah data ke dalam gelombang dan warna berbeda-beda bergantung pada isi data tersebut, sementara agen penerima akan mengubah kembali data ke bentuk awal.Ketika terjadi pencegatan data, atau pengiriman data ke tujuan yang salah, data secara otomatis akan hilang. SST diklaim bisa melindungi berbagai bentuk data, termasuk percakapan telepon.Berbeda dengan ARCHANGEL yang hadir dalam bentuk device. ARCHANGEL merupakan sebuah SMART BOX yang berfungsi menyaring seluruh lalu lintas data yang akan masuk ke jaringan, baik melalui kabel atau nirkabel. Setiap data yang diperkirakan jahat akan dicegah untuk masuk.ARCHANGEL memiliki fleksibilitas untuk ditempatkan di sisi klien (on-site) atau di penyedia jasa (hosted). Fungsi machine learning yang ada di dalam Archangel memiliki kemampuan untuk menganalisis pola serangan yang belum pernah ada sebelumnya, dan mencegah serangan tersebut sebelum masuk ke jaringan.(MMI)