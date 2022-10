CX Summit 2022 Tekankan Pentingnya Pengalaman Konsumen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Divisi Digital Business and Technology (DBT) Telkom Indonesia menggelar agenda CX Summit 2022 bertema "Thrive your Business through leveraging emerging technologies for better CX" di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu 12 Oktober 2022.Ajang ini merupakan acara tahunan Telkom Indonesia yang sudah dilaksanakan untuk kelima kalinya, dan untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam format hybrid conference.Para pembicara yang dihadirkan antara lain adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mantan Menteri Perdagangan 2011-2014 Gita Wirjawan, CEO Youth Lab Indonesia Muhammad Faisal, President General Electric (GE) Indonesia Handry Satriago, Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo, CEO Telkom Data Ekosistem Andreuw Th.A.F, dan juga Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS Taufik Hanafi.Wabah Covid-19 telah memaksa banyak industri di berbagai bidang untuk menyesuaikan diri dengan agile agar portfolio bisnis bisa terus bertahan bahkan bertumbuh di tengah krisis. Dengan kondisi demikian, pemanfaatan teknologi menjadi suatu peluang dalam upaya pemenuhan tuntutan market.Spirit KTT G20 2022 'Recover Together Recover Stronger' menjadi motivasi yang selaras dengan misi Telkom memulihkan perekonomian global, bersinergi antar korporasi sesuai dengan bidang industri masing-masing."CX merupakan salah satu senjata bisnis, terutama di era saat ini yang penuh konflik di beberapa negara dan berdampak pada inflasi yang cukup tinggi hingga 10 persen, mencapai all time high selama 40 tahun.""Sehingga bisnis-bisnis harus tetap bertahan di tengah ketidakpastian ini, yang salah satunya dengan cara mengembangkan CX lebih baik. Saat ini pun CX menjadi salah satu pembeda untuk menunjang kesuksesan suatu bisnis," kata Muhammad Fajrin Rasyid, Chief Digital Innovator Officer Telkom Indonesia.Dalam agenda CX Summit 2022, Telkom juga menyelenggarakan Customer Experience (CX) Awards 2022 secara perdana dan menggandeng Indonesia CX Professional (ICXP) dalam menyeleksi dan proses penilaian para kandidat.Penghargaan ini merupakan apresiasi Telkom terhadap insan Customer Experience yang telah melakukan berbagai inovasi dalam transformasi CX dan menunjukkan komitmen mereka dalam mengedepankan kepentingan pelanggan di setiap kebijakan yang dibuat perusahaan.“Manajemen CX adalah salah satu rahasia sukses perusahaan dalam transformasi digital menuju Indonesia menjadi negara berorientasi service tahun 2045,” ujar Sri Safitri, Ketua Umum ICXP saat menyampaikan ICXP greeting yang menjadi pengantar sesi pengumuman pemenang CX Awards 2022 pada acara CX Summit 2022.CX Awards 2022 memperebutkan tiga kategori; Best CX Tranformation yang dimenangkan oleh Yakes Telkom sebagai Gold Winner, Direktorat Consummer - Telkom Indonesia sebagai SIlver Winner, dan PT Infomedia Nusantara sebagai Bronze Winner.Kategori Most Impactful CX Team yang dimenangkan Tokopedia sebagai Gold Winner, Yakes Telkom sebagai Silver Winner, dan Direktorat Consumer-Telkom Indonesia sebagai Bronze Winner.Sementara untuk kategori Most Influential CX Leader yang dimenangkan oleh Tri Priyo Anggoro sekali Direktur Yakes Telkom sebagai Most Influential CX Leader of the Year, sedang di kategori Highly Commended dimenangkan oleh Jesi Revaldini, VP HUman Resources Operations, PT Infomedia Nusantara.“Tentunya program CX Awards 2022 merupakan ajang penghargaan yang highly recommended dan memotivasi kami untuk terus memberikan dedikasi terbaik dalam peningkatan CX untuk memajukan Indonesia. Semoga kami dapat terus menjaga amanah dalam memberikan layanan terbaik untuk semua pelanggan kami,” ujar Tri Priyo Anggoro.CX Summit 2022 terbuka untuk umum melalui daring, didukung oleh para expert yang menjadi speaker dan memberikan paparan serta gagasan baik dari internal maupun eksternal. Dalam rangkaiannya, diadakan pula Virtual Exhibition Session memanfaatkan platform Metanesia diikuti 60 peserta dan menampilkan beragam produk digital Leap, seperti PaDi UMKM, Pijar, mySooltan, BigBox, myIndihome, Antares, Agree, Logee, dan OCA Indonesia.