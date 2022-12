Project Northstar Bawa Inovasi Jaringan dan Keamanan Multi Cloud

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: VMware Project Northstar telah diperkenalkan saat perhelatan VMware Explore US dalam bentuk preview.Ini diklaim sebagai solusi dalam mengakselerasi aplikasi dan cloud perusahaan dengan menghadirkan model penggunaan layanan jaringan dan keamanan yang simpel di era multi cloud ini.Project Northstar menyediakan jaringan, keamanan, mobilitas workload, hingga untuk mendeteksi dan respons ancaman keamanan secara menyeluruh dari konsol pengelolaan terpusat. Dengan ini penerapan kebijakan, automasi dan pemakaian layanan software-as-a-service (SaaS) bisa berlangsung secara konsisten baik di private cloud maupun public cloud.VMware mengumumkan VMware HCX+ beserta peningkatan yang disematkan pada VMware NSX ALB PULSE Cloud Serivce yang mendukung perusahaan dalam menggunakan model operasi cloud dengan dukungan fitur pengelolaan, orkestrasi, dan observability terpusat di seluruh jaringan maupun infrastruktur mereka.“Makin maraknya penerapan multi cloud, perusahaan perlu mengevaluasi kembali aplikasi dan workload mereka terhubung, aman, dan terkelola dengan baik di private cloud maupun public cloud yang terdistribusi.""Arsitektur jaringan dan perangkat tradisional tidak bisa menyelaraskan diri dengan transformasi cloud perusahaan, sehingga kompleksitas dan operasional meningkat dalam mengelola infrastruktur multi cloud,” ucap Umesh Mahajan, senior vice president and general manager for VMware’s Networking and Security business unit.“Dengan penerapan kbijakan, operasi dan automasi yang konsisten di lingkungan cloud, Project Northstar bisa dianggap sebagai masa depan layanan jaringan dan keamanan cloud yang cerdas dengan bentuk langganan yang fleksibel.”VMware HCX+ nantinya akan berubah menjadi layanan migrasi dan mobilitas workload terkelola penuh untuk menghadirkan pengelolaan, orkestrasi, dan observabilitas terpusat untuk migrasi workload, repatriasi, dan rebalancing kegiatan di lingkungan multi cloud.VMware HCX+ menghadirkan dashboard untuk memantau konektivitas multi situs dan aktivitas migrasi, sehingga mempercepat proyeksi migrasi workload dalam skala besar, secara mudah, aman dan downtime yang rendah.“VMware HCX+ memudahkan kami dalam mempercepat dan mengeksekusi proyek migrasi multi cloud. dengan VMware HCX+, mobilitas workload bisa terkelola secara terpusat untuk berbagai situs dengan tingkat efisiensi operasinal yang tinggi,” ucap Brian Gay, IT systems engineer at Health New England.“Kami berkolaborasi dengan tim VMware HCX di awal pengembangan produk dan memberi masukan kepada mereka. Kami bangga dengan keberhasilan HCX+ dan ingin melihat bagaimana produk ini akan membantu kami lebih jauh.”VMware NSX Advanced Load Balancer PULSE Cloud Service kini makin simpel dengan agilitas yang meningkat untuk mendukung lingkungan multi cloud, menghadirkan kemudahan dalam pelisensian terpusat, teletemeri ancaman keamanan, dan dukungan yang proaktif.VMware mengumumkan hadirnya dashboard terpadu dengan visibilitas dan pengelolaan inventaris komprehensif untuk seluruh kontroler NSX-ALB yang telah mendukung cloud di seluruh lingkungan multi cloud.Pelanggan bisa melihat insight lebih mendalam untuk memantau performa aplikasi, kesehatan infrastruktur, konsumsi sumber daya, dan penggunaan lisensi dari dashboard ini. Operasi dan proses troubleshoot juga makin mudah, bisa dilakukan dari satu tempat.Project Northstar merupakan peningkatan besar yang disematkan pada VMware NSX dengan menghadirkan layanan jaringan dan keamanan multi cloud secara on-demand dan terintegrasi.Pelanggan nantinya bisa mengelola kebijakan jaringan dan keamanan secara terpusat di seluruh lingkungan cloud mereka, dengan operasional dan troubleshoot jaringan dan keamanan terintegrasi.Layanan NSX Intelligence akan memberikan tampilan secara real-time seluruh lingkungan cloud pelanggan, didukung kolam data yang besar dari VMware untuk memantau arus data dan memberi rekomendasi kebijakan jaringan dan keamanan yang bisa digunakan di multi cloud.Network Traffic Analysis (NTA) menghadirkan insights lebih jauh mengenai adanya threats dan mendeteksi adanya anomali perilaku. Project Northstar menjadi pengejawantahan perubahan besar yang diusung pada layanan di on-prem, hybrid, maupun lingkungan majemuk melalu model layanan SaaS.Peningkatan pada VMware NSX ALB PULSE Cloud Service bisa dinikmati secara umum pada Kuartal 4 tahun fiskal VMware FY23. Untuk VMware HCX+ kini tersedia dalam bentuk beta.