Samsung Umumkan DRAM DDR5 12nm-class Pertama

Jakarta: Samsung mengumumkan versi update dari DRAM DDR5 16 Gb, memori yang dibuat pada teknologi proses kelas 12nm, meningkat dari produk EUV 14nm yang saat ini tersedia di pasar.Mengutip GSM Arena, DRAM DDR5 baru ini juga diumumkan merupakan produk yang kompatibel dengan produk AMD, sebab dioptimalisasi dan divalidasi pada platform Zen. EVP DRAM Product & Technology Samsung Jooyoung Lee menyebut bahwa standar baru ini akan menjadi kunci pengaktif dalam mendorong adopsi DRAM DDR5 lebih luas.Samsung memproduksi DRAM DDR5 baru ini dengan menggunakan bahan baru, diklaim meningkatkan kapasitansi sel dan teknologi desain khas Samsung, diklaim meningkatkan karakteristik sirkuit penting.DRAM baru ini berbasis Extreme Ultraviolet (EUV) litografi, memungkinkan kepadatan cetakan yang lebih tinggi dan produktivitas wafer lebih baik 20 persen. DRAM ini juga mengonsumsi daya 23 persen lebih sedikit, mendukung operasional ramah lingkungan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan IT lain.Stik memori pertama dengan DRAM DDR5 baru ini diperkirakan akan mulai didistribusikan pada tahun 2023 mendatang. Sebelumnya, Samsung Electronics Co. Ltd telah meluncurkan Android 13 dan One UI 5 terbaru ke 45 perangkat unggulan Samsung Galaxy di seluruh dunia dalam waktu kurang dari dua bulan.Selain smartphone unggulan, Samsung juga menghadirkan pembaruan ini pada Galaxy A22 5G dan M33 5G. Samsung menegaskan akan mempercepat pemberlakuan pembaruan One UI 5 ke berbagai perangkat, termasuk smartphone dan tablet unggulan model lama.Sementara itu, Dalam acara CES 2023 yang akan diadakan pada bulan Januari 2023, Samsung akan menguraikan rencananya untuk “Bringing Calm to Our Connected World”. Dalam keterangan resminya, mereka ingin menggarisbawahi tanggung jawab dan visi untuk mencapai tujuan ini.Samsung juga berbagi perjalanan bersama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera. Selain itu, Samsung konsisten menawarkan kebutuhan gamer di PC dengan produk monitor gaming premium mereka yaitu Samsung Odyssey Ark.Di sini disajikan monitor gaming lengkung (curved) sudut 1000 ukuran 55 inci yang pertama di dunia dengan memberikan visual imersif.