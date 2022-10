Berita Teknologi Terpopuler, dari Bandai Namco hingga Status Online di WA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Minggu, 23 Oktober 2022 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Bandai Namco hadir di rangkaian acara Thailand Game Show 2022 yang berlangsung di tanggal 21 hingga 2e Oktober 2022. Di pameran industri game tersebut mereka menggelar sesi khusus berupa demo eksklusif dan pengumuman dari game terbaru yang akan rilis.Game pertama yang dipamerkan Bandai Namco adalah Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom yang akan dirilis pada 2 November 2022. Game ini masih mengusung farming simulation seperti seri sebelumnya tapi dengan kisah dan konten baru.Baca “Hadir di Thailand Game Show 2022, Bandai Namco Bagikan Demo Game Terbarunya” di sini Menyusul platform baru dari Intel, merek hardware MSI merilis banyak produk baru di semua lini pada acara The Next PlayGround-Reframed. Di kategori PC atau desktop gaming diperkenalkan seri baru dari MPG Trident RS, MAG Trident 3, MEG Trident X2, MEG Aegis TI5, MPG Infinite X2, dan Codex Series.Semuanya menawarkan spesifikasi terbaik berbekal prosesor Intel Core Generasi ke-13 yang dibalut desain unik nan futuristik. Seri MSI Codex Series menawarkan tampilan model klasis.Baca “MSI Bawa Banyak Produk Baru di The Next PlayGround-Reframed” di sini Whatsapp kini mempunyai fitur yang paling ditunggu oleh penggunannya, yakni menyembunyikan status online. Berikut cara menyembunyikan status online WA.Sebelumnya, pengguna WA menginstal WA mod atau WA dari pihak ketiga untuk menghilangkan status online. Beberapa WA mod yang populer digunakan, antara lain, Whatsapp GB, YoWA, dan Whatsapp Aero.Baca “Mudah, Begini Cara Menghilangkan Status Online di WA, Ikuti Langkah-langkahnya” di sini