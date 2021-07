Palo Alto Networks Perkenalkan Zero Trust Network Security

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Palo Alto Networks memperkenalkan lima solusi terbaru dalam rangkaian Zero Trust Network Security, diklaim mampu menghadirkan kemudahan bagi pelanggan dalam menghadapi Zero Trust di seluruh lapisan keamanan jaringan mereka.“Produktivitas pekerja hybrid masa kini tergantung pada fasilitas dan kemudahan yang dirasakan oleh pengguna untuk beralih dari jaringan satu ke jaringan lain dalam suatu organisasi, namun keamanan akses ke aplikasi maupun data tetap terjamin, apapun perangkat yang mereka gunakan,” ujar Country Manager Indonesia Palo Alto Adi Rusli.Selain itu, Adi juga menjelaskan bahwa salah satu alasan penerapan arsitektur Zero Trust adalah mampu menghadirkan pengalaman yang memudahkan saat digunakan dan aman. Dalam hal ini, Palo Alto Networks menghadirkan solusi seperti SaaS Security, Advanced URL Filtering, DNS Security, Cloud Identity Engine, dan ML-Powered Firewalls.Solusi yang diperkenalkan tersebut diharapkan Palo Alto Networks dapat memudahkan dalam penerapan Zero Trust Network Security secara efektif. Solusi terbaru ini diklaim Palo Alto Networks mengusung empat keunggulan.Keempat keunggulan tersebut yaitu akses yang aman ke aplikasi yang tepat, akses yang aman untuk pengguna yang tepat, keamanan yang kian tangguh dan akses keamanan yang kini tersedia secara universal.Pada keunggulan akses aman ke aplikasi tepat, Palo Alto Networks menawarkan Cloud Access Security Broker (CASB) pertama yang terintegrasi, memungkinkan pelanggan dalam memperluas akses ke seluruh aplikasi SaaS, bahkan untuk aplikasi yang belum pernah dikenali sebelumnya.Sedangkan pada keunggulan akses aman untuk pengguna tepat, perusahaan asal Amerika Serikat ini menawarkan solusi Cloud Identity Engine pertama di industri yang memudahkan pelanggan dalam melakukan autentikasi dan mengotorisasi pengguna di seluruh jaringan, cloud, hingga aplikasi milik perusahaan terlepas lokasi identitas disimpan di saat yang sama.Sementara itu pada keunggulan keamanan yang kian tangguh, Palo Alto Networks menawarkan layanan Advanced URL Filtering, diklaim menghadirkan strategi pencegahan pertama di industri untuk serangan web zero-day.Layanan ini juga dilengkapi dengan kapabilitas Machine Learning yang selaras untuk strategi pencegahan tersebut. Kapabilitas DNS Security yang kian luas ini juga diklaim Palo Alto Networks mampu mencegah serangan DNS yang tidak dimiliki oleh solusi lain.Pada keunggulan akses keamanan yang tersedia secara universal, Palo Alto Networks menawarkan solusi ML-Powered Next Generation Firewalls guna mendukung Zero Trust Networks Security di seluruh lingkungan perusahaan.Solusi ini dapat diterapkan baik di kantor cabang kecil dengan PA-400 Series hingga di bangunan besar maupun data center berskala besar atau hyperscale data centers dengan platform PA-5450.(MMI)