Berita Teknologi Terpopuler, dari Live Audio Facebook hingga Call of Duty: Vanguard

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Saat pertama kali diluncurkan, ruang Live Audio dapat diciptakan via aplikasi Facebook versi iOS. Kini, Facebook menambahkan kemampuan untuk menciptakan ruang percakapan ini pada aplikasi Android.Pengguna kini dapat mendengarkan Live Audio Rooms di desktop, namun masih harus menggunakan aplikasi versi mobile untuk menciptakan ruangan percakapan suara tersebut.Baca “Facebook Perluas Ketersediaan Fitur Live Audio ke Lebih Banyak Kreator” di sini Sistem operasi Windows 11 besutan Microsoft telah resmi mengudara sejak Selasa, 5 Oktober 2021. Windows 11 ini hanya bisa diunduh dan diperbarui (update) sejumlah perangkat yang kompatibel.Meski dirilis secara gratis, pengguna perlu berpikir ulang untuk update ke Windows 11. Dilansir dari Techradar, seorang analis sistem operasi Stephen Klenyhans menyatakan tingkat risiko terkait Windows 11 generasi awal cenderung sedang.Baca “Mau Update Windows 11? Pertimbangkan 3 Masalah Ini” di sini Activision Blizzard kembali membagikan informasi dari seri Call of Duty: Vanguard yang rencananya dirilis pada tanggal 5 November 2021. Di seri tersebut Call of Duty sekali lagi menyelami kisah historis Perang Dunia II dengan menyuguhkan cerita yang berbeda. Activision Blizzard telah merilis trailer terbaru yang menyajikan mode campaign game ini.Call of Duty: Vanguard akan menceritakan kisah pasukan militer elit multinasional Task Force One yang sebelumnya diduga sebagai cikal bakal Task Force 141 di seri Call of Duty: Modern Warfare. Di trailer tersebut dikisahkan ada lima karakter tentara yang bakal diberikan tugas khusus di tengah berlangsungnya Perang Dunia II.Baca “Call of Duty: Vanguard Rilis Campaign Trailer” di sini